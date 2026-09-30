¿Dónde está la seguridad?, claman tras asesinatos de estudiantes

Exigen familias y estudiantes justicia y protección a las autoridades estatales ante la ola de violencia que vive el estado de Morelos

Familiares y compañeros de los dos estudiantes asesinados en Morelos este fin de semana exigieron durante el lunes justicia y protección a las autoridades estatales ante la ola de violencia que vive el estado, que vuelve a centrar la atención apenas dos semanas tras el feminicidio de la joven estudiante española, Claudia Tacoronte.

"La exigencia es que no se quede como se han quedado muchos casos parados. Son dos jóvenes de 17 años que querían hacer un algo en el futuro", afirmó en declaraciones a medios Rogelio Arce, padre de Christian, uno de los menores asesinados en Cuernavaca.

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

"Yo ya no entiendo, porque si están hablando de seguridad, ¿dónde está la seguridad? ¿De quién hay que cuidarnos? ¿Del gobierno que no hace bien su trabajo o de los criminales, que ya les da igual a quién sí y a quién no?", agregó Arce.

Por su parte, alumnos de la Facultad de Medicina e integrantes de la Resistencia Estudiantil de la UAEM condenaron el asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria Número 2 y exigieron justicia, así como mayores medidas de seguridad.

En lo que va del año, seis jóvenes de ese centro de estudios fueron asesinados en Morelos.

Los estudiantes demandaron a las autoridades estatales acciones concretas para garantizar la seguridad fuera de las unidades académicas, al señalar que estos nuevos casos evidencian que las estrategias implementadas no han sido suficientes.

En su conferencia diaria, la presidenta de México, Clauda Sheinbaum, explicó que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a entablar comunicación inmediata con la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, así como con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil.

"Le pedí hoy a la Secretaría de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad, por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya", declaró Sheinbaum.

Por su parte, la Fiscalía General de Morelos informó que personal del Ministerio Público, agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de los cuerpos, y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio.

La UAEM confirmó que los fallecidos pertenecían a su comunidad y exigió una investigación pronta y exhaustiva.