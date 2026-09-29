Asesinan a balazos a dos estudiantes de preparatoria en Morelos

Los dos adolescentes, alumnos de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, murieron la noche del sábado durante un ataque armado

La violencia volvió a golpear a la comunidad estudiantil de Morelos con el asesinato a tiros de dos alumnos de preparatoria en Cuernavaca, apenas quince días después del feminicidio de la española Claudia Tacoronte, quien realizaba un intercambio académico en este estado.

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre la avenida principal de la colonia, donde hombres armados dispararon contra los jóvenes y huyeron.

Hasta este domingo las autoridades no habían informado de detenciones ni establecido públicamente el móvil del ataque.

La UAEM confirmó que los fallecidos pertenecían a su comunidad y exigió una investigación pronta y exhaustiva, además de reclamar acciones que garanticen espacios seguros para las juventudes.

#Comunicado https://t.co/PVGuIpmGY8 — UAEM (@uaemorelos) September 27, 2026 El crimen ocurre dos semanas después del asesinato de Tacoronte, de 21 años y estudiante de la Universidad de Granada, quien llegó a Morelos en agosto para una estancia en la UAEM y murió el 12 de septiembre en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca. Por ese caso, una jueza vinculó a proceso por feminicidio a un hombre habría atacado a Tacoronte para robarle su teléfono celular. Su muerte llevó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente tres movilidades previstas hacia la UAEM. La comunidad universitaria ya había protagonizado protestas y un prolongado paro este año por los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos alumnas de 18 años asesinadas con pocos días de diferencia entre febrero y marzo.