Dicen adiós a una de las víctimas por ataque armado en Puebla

Gisele Ortiz, psicóloga egresada de la IBERO Puebla, fue una de las víctimas mortales de un ataque armado afuera del bar Sala de Despecho, en La Isla de Angelópolis, donde también fallecieron otras dos personas. La versión preliminar de autoridades apunta a que pudo tratarse de una confusión y que Ortiz habría sido víctima colateral.

Amalia Osorio, directora de Ágape, espacio terapéutico donde Gisele trabajó durante años, compartió un emotivo mensaje al recordar su presencia y contribución profesional: "Entré a tu consultorio, me senté un rato ahí en tu espacio... a llorar y abrazar y agradecer tu presencia en nuestras vidas".

Despediden de manera emotiva a Gisele

Osorio recordó que conoció a Gisele cuando estudiaba psicología y destacó su crecimiento profesional: "Mi mano derecha muchos años, verte crecer profesionalmente, tu camino como terapeuta".

El comunicado oficial de Ágape expresa el dolor de toda la institución: "Hoy nos toca compartir una noticia que nos duele profundamente. Con gran tristeza en el corazón, informamos el fallecimiento de nuestra querida amiga y psicóloga Gisele Ortiz, una mujer que ocupó un lugar muy especial en este espacio".

Pérdida irreparable para la comunidad

El caso ha movilizado a diversas instituciones educativas, como la IBERO Puebla, la UDLAP y el IPETH, quienes han exigido justicia para la terapeuta. Las investigaciones continúan y hasta ahora cuatro personas han sido detenidas por su presunta participación en el ataque.

Osorio reflejó la profundidad de la pérdida: "Me duele profundamente tu partida, me duele tu familia, me duelen tus amigas, colegas, me duelen muchas cosas".

El mensaje cerró con palabras emotivas para Gisele: "Te quiero Gis... gracias siempre", dejando una imagen íntima y conmovedora de despedida en el consultorio de la terapeuta, donde aún permanece su presencia y legado profesional.