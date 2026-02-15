Detienen a cuatro por ataque armado con víctimas en Puebla

El hecho dejó tres personas sin vida que ya fueron identificados y cinco lesionados que fueron consideradas daño colateral, ya que no eran el objetivo directo

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una carpeta de investigación tras el homicidio de tres personas y las lesiones causadas a cinco más durante un ataque armado ocurrido en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en el municipio de Puebla. Los hechos se registraron durante la madrugada del 14 de febrero de 2026 sobre avenida Osa Mayor, a la altura de La Estrella de Puebla, frente al establecimiento comercial Sala de Despecho, uno de los puntos más concurridos de la zona.

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. En el sitio localizaron una camioneta blanca de la marca Mercedes-Benz con dos personas sin vida en su interior y un masculino fallecido a un costado del vehículo. Paramédicos confirmaron el deceso de las víctimas y trasladaron a cinco personas lesionadas por impacto de bala al Hospital Ángeles para recibir atención médica especializada.

Identifican a las víctimas del ataque

De acuerdo con versiones extraoficiales, los tres fallecidos fueron identificados como Giselle, Joaquín y Emmanuel, con edades entre 20 y 25 años. Las autoridades destacaron que el ataque no fue fortuito, sino que habría sido planeado con antelación, lo que explica la coordinación y la precisión de la agresión dirigida contra los ocupantes de la camioneta blanca.

Lesionados y atención médica

Las cinco personas heridas fueron consideradas daño colateral, ya que no eran el objetivo directo del ataque. Los paramédicos que acudieron al lugar se encargaron de trasladar a los heridos al Hospital Ángeles, donde recibieron atención inmediata.

Las autoridades mantienen reserva sobre su estado de salud y cualquier posible vínculo con las víctimas mortales, mientras continúan las diligencias para esclarecer el incidente.

Detención de presuntos responsables

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) implementó un operativo en la zona, lo que permitió la detención de cuatro personas señaladas como probables responsables del ataque. Durante las acciones de vigilancia también se aseguraron dos motocicletas en distintos puntos, que podrían estar relacionadas con la agresión. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

Autoridades municipales confirmaron que dos de los detenidos residían en la zona, lo que habría facilitado la logística del ataque y la posible huida inicial tras las detonaciones. El coronel Félix Pallares Miranda, titular de la SSP, explicó que tras el reporte de disparos se activó un operativo inmediato y conjunto que permitió cerrar el perímetro, rastrear a los sospechosos y concretar las detenciones en cuestión de horas.

Investigación y peritajes

La Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos, así como el procesamiento del lugar de los hechos para recopilar evidencias balísticas, testimoniales y videográficas. Las diligencias incluyen entrevistas a testigos, análisis de cámaras de seguridad y estudios periciales para reconstruir la mecánica del ataque y determinar la participación de cada uno de los detenidos.

La carpeta de investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones conforme se obtengan más elementos probatorios. Las autoridades indicaron que se continuará informando sobre los avances del caso y que se aplicarán los protocolos necesarios para esclarecer los hechos, brindar justicia a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona.