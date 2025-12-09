Detienen a César 'N' por presunto de lavado de dinero

Ernestina Godoy recordó que el proceso de 2020 es responsabilidad de las autoridades locales, mientras que la nueva investigación compete al fuero federal

Tras años de procesos abiertos y acusaciones previas, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue asegurado nuevamente bajo una orden relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. El caso revive uno de los expedientes más complejos vinculados a presuntos desvíos durante su administración.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte fue detenido en la capital del estado alrededor de las 14:00 horas del lunes 8 de diciembre, justo después de salir de su domicilio. Las autoridades precisaron que el mandamiento judicial fue emitido el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.

¿Cuál es el motivo de la nueva acusación contra César Duarte?

La FGR informó que el 4 de octubre de 2024 se solicitó a los Estados Unidos autorización para procesarlo por un delito distinto a peculado y asociación delictuosa. La petición fue aprobada el 4 de diciembre de 2025, lo que permitió avanzar en una nueva línea de investigación vinculada a presunto lavado de dinero.

Según el comunicado oficial de la dependencia, Duarte habría participado en un “esquema de ocultamiento de recursos desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”. Este señalamiento abre un capítulo adicional a su historial jurídico, que continúa en desarrollo desde su primera detención en 2020.

Datos extraoficiales señalan que el ex mandatario se encuentra en proceso administrativo para ser trasladado nuevamente al penal de Almoloya de Juárez. Sin embargo, la autoridad no ha confirmado públicamente el momento exacto en el que podría realizarse el movimiento.

¿Qué antecedentes tiene el proceso de César Duarte?

Duarte Jáquez fue detenido por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y posteriormente extraditado a México el 2 de junio de 2022. En esa ocasión enfrentó acusaciones por peculado y asociación delictuosa, causas que aún permanecen abiertas en el ámbito estatal y que continúan su curso en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La actual titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, recordó que el proceso de 2020 es responsabilidad directa de las autoridades locales, mientras que la nueva investigación compete al fuero federal por su relación con presuntos movimientos financieros irregulares.

Cabe señalar que en junio de este mismo año, una corte de Texas desestimó una denuncia promovida por Javier Corral relacionada con supuestos bienes adquiridos por Duarte en territorio estadounidense. Aun así, el ex gobernador continúa enfrentando un panorama legal complejo que ahora suma una acusación más por recursos de procedencia ilícita.

Con este nuevo capítulo abierto, el caso de Duarte se mantiene como uno de los expedientes de corrupción más relevantes en la historia reciente de Chihuahua, y las autoridades federales anticipan que las investigaciones continuarán avanzando durante los próximos meses.