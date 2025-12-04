Eligen a Ernestina Godoy, nueva fiscal general de la República

El Senado de la República eligió este miércoles a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR)

El Senado de la República eligió este miércoles a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con el respaldo de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC).

Durante la sesión ordinaria, la votación alcanzó la mayoría calificada requerida: 97 votos a favor, 19 en contra,además de 11 votos nulos.

En el último año, la funcionaria se desempeñó como consejera Jurídica de la Presidencia de la República bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo; previamente fue fiscal general de la Ciudad de México, donde consolidó su perfil como una figura cercana al movimiento político en el poder y con experiencia en procesos de investigación y administración pública.

Compromiso: sin persecución política ni impunidad

Durante su comparecencia ante el pleno, la ahora fiscal general aseguró que no habrá persecución política ni fabricación de culpables, pero advirtió con firmeza: “tampoco habrá impunidad”.

Se comprometió a impulsar un nuevo diseño institucional, con una FGR más humana, profesional y cercana, dejando atrás prácticas opacas o distantes.

Su prioridad, dijo, será recuperar la confianza ciudadana mediante transparencia, evidencia, rendición de cuentas y estricto respeto a los derechos humanos.

Retos: crimen sofisticado y coordinación nacional

Godoy subrayó que el país enfrenta delitos de alta complejidad, con estructuras criminales transnacionales, uso de tecnologías avanzadas y redes financieras poderosas.

Frente a este panorama, enfatizó que “una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”, por lo que planteó trabajar de forma estrecha con el gabinete de seguridad y con las fiscalías estatales.

También celebró las reformas legislativas recientes en materia de seguridad, pero recordó que “las leyes no se aplican solas”, y que la FGR debe enfocarse tanto en responsables individuales como en la ruta del dinero en casos de crimen organizado.

Estrategia: priorizar, investigar con evidencia y lograr sentencias

Godoy adelantó que su gestión priorizará y segmentará los casos, pues “una fiscalía que investiga todo por igual no investiga nada con eficacia”.

Detalló que su plan de trabajo busca convertir a la institución en una fiscalía capaz de integrar carpetas robustas, con evidencia científica, peritajes especializados, análisis de inteligencia y argumentos jurídicos sólidos que se traduzcan en judicializaciones fuertes y sentencias ejemplares.