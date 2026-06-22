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Destruyen más de 150 kilos de narcóticos en Quintana Roo

Por: Diana Valeria Leyva

21 Junio 2026, 10:17

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Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina destruyó distintos kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina

Destruyen más de 150 kilos de narcóticos en Quintana Roo

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron más de 150 kilogramos de narcóticos y destruyeron 279 objetos constitutivos en Quintana Roo.

En el evento de incineración en las instalaciones de la 10/a. Brigada de Policía Militar, con sede en el municipio de Isla Mujeres, agentes del Ministerio Público Federal (AMPF) coordinaron las diligencias necesarias para la identificación, el conteo y el pesaje de los narcóticos.

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Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Marina) destruyó:

  • 72 kilos 322 gramos de marihuana.
  • 81 kilos 423 gramos de cocaína.
  • 946 gramos de metanfetamina.
  • 400 miligramos de hashish.
  • 45 unidades de narcóticos diversos.
  • 279 objetos relacionados con delitos.

Peritos de la institución y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) adscritos a la Fiscalía General de la República se encontraban presentes para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

Destruyen más de 940 kilos de drogas y 300 máquinas en Nayarit

Autoridades destruyeron más de 940 kilogramos de narcóticos y destruyeron cientos de máquinas tragamonedas y objetos constitutivos de distintos delitos en el estado de Nayarit.

Estos objetos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes detallaron que se llevó a cabo la quema de un total de 941 kilos, 60 gramos y 850 miligramos de narcóticos, así como la destrucción de 317 máquinas tragamonedas y 241 objetos ilícitos.

Aquí te presentamos la nota completa: Incineran más de 940 kilos de narcóticos en Nayarit

 

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