Desconocía Sheinbaum operativo con agentes de EUA en Chihuahua

La presidenta expresó condolencias por el fallecimiento de las cuatro personas, entre ellas dos funcionarios de la embajada estadounidense

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su administración no tenía información previa sobre la participación de personal de la embajada de Estados Unidos en un operativo de seguridad realizado en el estado de Chihuahua, donde un accidente carretero dejó un saldo de cuatro funcionarios fallecidos, incluidos dos estadounidenses y dos agentes mexicanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la intervención fue una determinación del Gobierno estatal.

"No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua (...) No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México”, declaró.

Accidente tras operativo en Chihuahua

El posicionamiento se dio luego del percance ocurrido el domingo en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. De acuerdo con la Fiscalía estatal, las víctimas regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un laboratorio vinculado al narcotráfico.

Sheinbaum expresó condolencias por el fallecimiento de las cuatro personas, entre ellas dos funcionarios de la embajada estadounidense y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), incluido su director, Pedro Ramón Oseguera Cervantes.

"Lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación está lo humano y lamentamos este accidente. Tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del Gobierno de México y estamos en contacto con la embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero por encima de todo", indicó.

Solicitan información y revisan legalidad

La presidenta enfatizó que el Gobierno federal no fue notificado sobre la colaboración entre autoridades de Chihuahua y personal estadounidense en tareas de seguridad. Por ello, informó que se solicitó información tanto al Gobierno estatal como a las autoridades de Estados Unidos para esclarecer los hechos.

"Estamos pidiendo toda la información al Gobierno de Chihuahua y también al Gobierno de los Estados Unidos y revisando si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional", sostuvo.

Reiteró que, si bien existe cooperación bilateral en materia de seguridad, esta debe mantenerse dentro de los canales institucionales y con respeto a la soberanía nacional.

"Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire. No hay operaciones conjuntas", puntualizó.

Relación bilateral y versiones contradictorias

Sheinbaum agregó que la coordinación en temas de seguridad con Estados Unidos se gestiona exclusivamente a nivel federal, descartando que entidades estatales tengan facultad para establecer ese tipo de colaboración directa.

Sobre una posible explicación del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, indicó que ya existe comunicación con el diplomático.

Asimismo, desmintió versiones previas difundidas por la Fiscalía de Chihuahua, que sugerían que el Gobierno federal tenía conocimiento del operativo.

"Pero es importante que lo sepan porque el día de ayer se dio a conocer por parte de la fiscalía (de Chihuahua) que había conocimiento y no es así. No es así", subrayó.

El incidente ocurre en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico, particularmente en Chihuahua, considerada una de las zonas con mayor presencia de grupos del crimen organizado en el norte del país.