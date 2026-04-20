Mueren 4 funcionarios al regresar de operativo en Chihuahua: FGR

Los elementos regresaban del sur del estado donde se habían localizado y destruido laboratorios utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Un accidente carretero en el estado de Chihuahua dejó un saldo de cuatro funcionarios fallecidos, entre ellos dos mexicanos y dos estadounidenses, quienes regresaban de un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban formaba parte de un convoy de seguridad tras participar en acciones coordinadas entre autoridades de México y EUA.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente?

Entre los fallecidos se encontraba Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, así como el agente Manuel Genaro Méndez Montes. También murieron dos oficiales instructores vinculados a la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, los funcionarios estadounidenses participaban en labores de capacitación y asesoramiento como parte de esquemas de colaboración bilateral en materia de seguridad.

Así ocurrió el accidente en la sierra de Chihuahua

El percance se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando la unidad que encabezaba un convoy de cinco vehículos derrapó y cayó por un barranco, según detallaron autoridades estatales.

Los elementos regresaban de un operativo en el sur del estado, donde se habían localizado y destruido laboratorios utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Operativo binacional contra el narcotráfico

La acción formó parte de un despliegue conjunto entre la Fiscalía de Chihuahua, fuerzas federales y personal con vínculos de cooperación internacional, enfocado en combatir la producción de metanfetamina en la región serrana.

En operativos recientes, autoridades habían reportado el hallazgo de instalaciones clandestinas utilizadas por grupos criminales para la elaboración de droga, lo que derivó en el despliegue que antecedió al accidente.

Ronald Johnson, embajador de EUA, lamenta accidente

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, lamentó lo ocurrido y destacó los riesgos que enfrentan los agentes que participan en tareas de seguridad.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”, se lee en su publicación.