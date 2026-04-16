Descartan aumento en precio de la tortilla y piden frenar rumores

De acuerdo con estimaciones, el 94 % de los mexicanos, es decir, alrededor de 132 millones de personas, consume tortilla de maíz de manera habitual.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclararon que no existe un incremento en el precio de la tortilla, al desmentir versiones que señalaban un supuesto encarecimiento de este producto básico en México.

Las autoridades aseguraron que no hay aumentos en el costo del maíz en grano ni de la harina que justifiquen un alza en el precio de la tortilla, alimento esencial en la dieta de millones de familias mexicanas.

Llaman a evitar aumentos injustificados

En un comunicado conjunto, ambas dependencias exhortaron a productores y comerciantes a no aplicar incrementos sin sustento, al advertir que cualquier ajuste indebido impactaría directamente en el poder adquisitivo de la población.

De acuerdo con estimaciones, el 94 % de los mexicanos, es decir, alrededor de 132 millones de personas, consume tortilla de maíz de manera habitual. Actualmente, el precio promedio por kilogramo se mantiene en aproximadamente 20 pesos.

Compromiso de la industria

El documento señala que diversas organizaciones del sector participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, mediante el cual se comprometieron a mantener la estabilidad en los precios e incluso avanzar gradualmente en su reducción, dependiendo de las condiciones del mercado.

En este sentido, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (Unimt) reiteraron que no hay razones técnicas ni económicas que respalden un incremento en el costo del producto.

Apoyos y vigilancia de precios

Las autoridades explicaron que el acuerdo contempla beneficios para toda la cadena productiva, incluyendo productores, harineras y tortillerías, mediante el acceso a insumos a precios preferenciales y esquemas de financiamiento que permitan reducir costos y ofrecer mejores condiciones al consumidor.

Por su parte, Profeco informó que mantiene un monitoreo constante en 603 tortillerías del país a través del programa Quién es Quién en los Precios, además de verificar el cumplimiento de los compromisos por parte de los establecimientos registrados.

Piden no difundir información falsa

Las dependencias federales reiteraron el llamado a la población a no dejarse llevar por rumores sobre el costo del maíz y la harina, e insistieron en evitar aumentos injustificados, luego de que algunos productores advirtieran sobre posibles alzas tras varios años de estabilidad, pese al encarecimiento de otros insumos.

En México, cerca del 95 % de la tortilla se produce en establecimientos conocidos como tortillerías, y su elaboración se divide entre masa nixtamalizada y harina de maíz en proporciones similares.