¿Por qué subirá el costo del kilo de tortilla? Aquí te lo decimos

El precio de la tortilla aumentará a nivel nacional y en Nuevo León de entre 2 y 4 pesos por kilogramo, podrá encontrarse de $28 a $30 pesos.

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Luego de confirmarse un aumento en el precio de la tortilla de maíz, el secretario general de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Nuevo León, Gilberto Almaguer Tamez, informó que esta decisión se dio debido al incremento de precios tanto de la mano de obra como la gasolina.



"El aumento no es de nosotros del tortillero, no estamos aumentando nosotros porque queramos es porque ya no podemos con los costos que nos aumentado mucho todo ya no podemos seguir a ese precio, también lo que nos ha estado afectando en muchas tortilleras que se han abierto sin permisos, sin nada más y nada en domicilios particulares, gastando luz y agua domiciliaria, entonces no están bien"



Fue desde hace tres años, cuando se realizó la ultima regulación de precios, y ahora tras aumentos de gasolina, materias primas y renta de pisos se ha establecido incrementar de entre 2 y 4 pesos por kilogramo.



"Los aumentos quieren ser prestaciones, las refacciones de las máquinas están casi en doble los fletes ahorita poquito, el maíz ha estado subiendo, últimamente. Dicen que están en cuatro pesos, pero cuatro pesos en el campo a la cuenta de las tortillerías, no está llegando a las 7, 7.20 del maíz".



El precio de la tortilla aumentará a nivel nacional y en Nuevo León podrá encontrarse de $28 a $30 pesos.



“Más o menos el rango. Yo digo que en toda la República va a estar en 28 y 32 pesos, ahorita ya creen en Tamaulipas están en 32 en Baja California también son 32 Puebla están 30 ellos nada más le van a hacer un peso, porque ya habían subido en diciembre aquí en Monterrey nuevo León, no hemos aumentado en tres años, pero va a depender de los costos de cada uno”