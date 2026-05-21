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Desarticulan red de extorsión con Operativo Enjambre: Harfuch

Por: Diana Leyva

20 Mayo 2026, 15:49

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Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del ayuntamiento de Coautla, actores económicos, políticos y sociales

Desarticulan red de extorsión con Operativo Enjambre: Harfuch

Tras la detención de varios funcionarios en Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la desarticulación de una red vinculada a la extorsión por medio del Operativo Enjambre.

Durante la conferencia de prensa, el titular Omar García Harfuch aseguró que estas acciones responden a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde catearon al menos seis domicilios ubicados en los estados de Morelos y Querétaro, dando con la detención de estas personas.

  • Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan
  • Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla
  • Horacio “N”, secretario municipal y excandidato a la alcaldía de Cuautla
  • Pablo “N”, oficial mayor de Cuautla
  • Jonathan “N”, tesorero municipal
  • Arisbeth Rubí “N”, excandidata en Cuautla

Por estas detenciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que incluirá a 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 morales relacionadas con la red de corrupción en el Estado.

Entre ellos se encuentran alcaldes, funcionarios del ayuntamiento de Coautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional de una organización criminal.

"Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo."

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron de manera coordinada para dar con la detención de estas personas.

Capturan alcalde de Atlatlahucan por Operativo Enjambre: SSPC

Como parte del Operativo Enjambre desplegado en Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que este martes se detuvo al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín "N", junto al exalcalde de Yecapixtla, Irving "N".

A través de redes sociales, el titular Omar García Harfuch dio a conocer que se desplegaron fuerzas federales para llevar a cabo la aprehensión del funcionario junto a tres personas más.

Aquí te presentamos la nota completa: Capturan alcalde de Atlatlahucan por Operativo Enjambre: SSPC

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