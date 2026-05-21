Desarticulan red de extorsión con Operativo Enjambre: Harfuch

Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del ayuntamiento de Coautla, actores económicos, políticos y sociales

Tras la detención de varios funcionarios en Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la desarticulación de una red vinculada a la extorsión por medio del Operativo Enjambre.

Durante la conferencia de prensa, el titular Omar García Harfuch aseguró que estas acciones responden a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde catearon al menos seis domicilios ubicados en los estados de Morelos y Querétaro, dando con la detención de estas personas.

Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan

Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla

Horacio “N”, secretario municipal y excandidato a la alcaldía de Cuautla

Pablo “N”, oficial mayor de Cuautla

Jonathan “N”, tesorero municipal

Arisbeth Rubí “N”, excandidata en Cuautla

Por estas detenciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que incluirá a 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 morales relacionadas con la red de corrupción en el Estado.

Entre ellos se encuentran alcaldes, funcionarios del ayuntamiento de Coautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional de una organización criminal.

"Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo."

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron de manera coordinada para dar con la detención de estas personas.

Capturan alcalde de Atlatlahucan por Operativo Enjambre: SSPC

Como parte del Operativo Enjambre desplegado en Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que este martes se detuvo al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín "N", junto al exalcalde de Yecapixtla, Irving "N".

A través de redes sociales, el titular Omar García Harfuch dio a conocer que se desplegaron fuerzas federales para llevar a cabo la aprehensión del funcionario junto a tres personas más.