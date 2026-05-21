Desarticulan red de extorsión con Operativo Enjambre: Harfuch

Tras la detención de varios funcionarios en Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la desarticulación de una red vinculada a la extorsión por medio del Operativo Enjambre.
Durante la conferencia de prensa, el titular Omar García Harfuch aseguró que estas acciones responden a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde catearon al menos seis domicilios ubicados en los estados de Morelos y Querétaro, dando con la detención de estas personas.
- Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan
- Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla
- Horacio “N”, secretario municipal y excandidato a la alcaldía de Cuautla
- Pablo “N”, oficial mayor de Cuautla
- Jonathan “N”, tesorero municipal
- Arisbeth Rubí “N”, excandidata en Cuautla
Por estas detenciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que incluirá a 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 morales relacionadas con la red de corrupción en el Estado.
Entre ellos se encuentran alcaldes, funcionarios del ayuntamiento de Coautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional de una organización criminal.
"Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo."
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron de manera coordinada para dar con la detención de estas personas.
Capturan alcalde de Atlatlahucan por Operativo Enjambre: SSPC
Como parte del Operativo Enjambre desplegado en Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que este martes se detuvo al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín "N", junto al exalcalde de Yecapixtla, Irving "N".
A través de redes sociales, el titular Omar García Harfuch dio a conocer que se desplegaron fuerzas federales para llevar a cabo la aprehensión del funcionario junto a tres personas más.
Aquí te presentamos la nota completa: Capturan alcalde de Atlatlahucan por Operativo Enjambre: SSPC