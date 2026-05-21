Capturan alcalde de Atlatlahucan por Operativo Enjambre: SSPC

De acuerdo con su publicación, autoridades federales continúan con los despliegues en el Estado, debido a que buscan capturar a otro presidente municipal

Como parte del Operativo Enjambre desplegado en Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que este martes se detuvo al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín "N", junto al exalcalde de Yecapixtla, Irving "N".

A través de redes sociales, el titular Omar García Harfuch dio a conocer que se desplegaron fuerzas federales para llevar a cabo la aprehensión del funcionario junto a tres personas más.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

García Harfuch mencionó que estas acciones se llevaron a cabo tras obtener las órdenes de captura por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en las que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con su publicación, autoridades federales continúan con los despliegues en el Estado, debido a que buscan capturar al presidente municipal de Cuautla, Jesús "N".

Entre las últimas acciones realizadas en Morelos con referencia a este operativo ocurrieron el pasado 4 de marzo, donde se llevó a cabo la captura de tres funcionarios de Amacuzac, así como al líder criminal Carlos "N", alias "El Camarón".

Este último fue señalado como presunto responsable de efectuar el delito de extorsión, al igual que los funcionarios, y fungir como enlace de una organización criminal oriunda de Michoacán.

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Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024

Data del 22 de noviembre del 2024 cuando personal perteneciente al Gabinete de Seguridad efectuó las primeras acciones pertenecientes al denominado Operativo Enjambre, en el que, hasta el día de hoy, decenas de funcionarios públicos han sido detenidos y algunos, sentenciados.

Englobado en cuatro operativos principales, este despliegue de seguridad dio como resultado la detención de presidentes municipales, así como de servidores públicos, a quienes vinculan con grupos de la delincuencia organizada.