Denuncian a funcionarios por irregularidades en Infodemia MX

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor interpuso tres denuncias con la plataforma, misma que se encargó de desacreditar su información

Los funcionarios Jenaro Villamil Rodríguez y Miguel Ángel Elorza Vázquez fueron acusados por el presunto uso indebido de recursos del servicio público a través de la plataforma de contenidos Infodemia MX.

De acuerdo con las tres denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), la plataforma es utilizada como una herramienta de propaganda para desacreditar a periodistas, además de atacar investigaciones basadas en datos.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor fue el encargado de interponer estas denuncias, al solicitar a las autoridades federales el investigar la operación y metodología de la plataforma, adscrita al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), cuyo director es Jenaro Villamil Rodríguez y su coordinador, Miguel Elorza Vásquez.

A través de redes sociales, el periodista dio a conocer que estas denuncias corresponden no solo a la denuncia de una funcionaria pública y el mal uso de las instalaciones del Palacio Nacional, sino todas las publicaciones compartidas por Infodemia MX al acusarlo de un mal uso de la información.

"Todas esas publicaciones donde me han señalado a mi, de publicar falsedades, donde dicen que es falsa mi información. Y posteriormente, se han comprobado que era verdadera, incluso con documentos del mismo gobierno, documentos oficiales que certifican que lo que yo he publicado, particularmente respecto a lo que son hackeos e incidentes de ciberseguridad, de lo que más he reportado, efectivamente ocurrieron".

Ignacio Gómez Villaseñor @ivillasenor denuncia a Jenaro Villamil Rodríguez, Miguel Ángel Elorza Vásquez

y a la plataforma @infodemiaMex por supuestas irregularidades como el uso de recursos para afectar trabajos periodísticos externos.pic.twitter.com/Vpw1YhuwPm pic.twitter.com/y8ZpXtTmij — Monica Garza (@monicagarzag) April 7, 2026

¿Qué hizo Infodemia MX ante caso de titular de SHCP?

Infodemia MX se encarga de identificar y clasificar información falsa y real.

Esto se origina luego de difundirse el video de la extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Florencia Melany Franco Fernández, donde se le muestra sentada sobre una de las ventanas del Palacio Nacional, mientras tomaba el sol.

Rayando el sol y la hoja de RRHH con pluma azul. Florencia Franco dejó su cargo en la Secretaría de Hacienda.



Es la funcionaria federal que fue captada tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. Un hecho que durante varios días trataron de negar desde el gobierno de la… pic.twitter.com/OTMweWOuCE — Abejorro (@AbejorroMedia) April 2, 2026

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Sin embargo, la polémica inició cuando la plataforma mencionó que el video era generado con Inteligencia Artificial (IA), mientras que en redes sociales, usuarios compartieron diversas imágenes en las que se demostraba que el hecho era real, para después ser confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque Infodemia MX pidió una disculpa pública, mencionó que algunas imágenes fueron alteradas mediante la Inteligencia Artificial, lo que provocó mayores críticas sobre este hecho.