Remueven a directora de la SHCP por polémica en Palacio Nacional

La ahora extitular Florencia Franco, con ingreso anual de 1,531,984 pesos, fue despedida de Hacienda tras aparecer en diversas ocasiones tomando el sol.

La salida de Florencia Melany Franco Fernández de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se concretó este 1 de abril, tras la controversia generada por imágenes difundidas en redes sociales donde fue captada tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. La decisión ocurrió luego de que se confirmara su identidad y se señalara que fue sancionada.

Confirman salida tras polémica en Palacio Nacional

Fuentes cercanas a la dependencia confirmaron que la funcionaria dejó su cargo luego del impacto mediático que provocaron las imágenes. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la servidora pública había sido sancionada, aunque sin detallar las medidas aplicadas.

La renuncia se solicitó con efecto a partir del 1 de abril, lo que marcó su salida definitiva de las oficinas ubicadas en Palacio Nacional.

Pues no era IA, resultó verdad que las piernas nacionales estaban en palacio tomando el sol 🌞 pic.twitter.com/YhwPINYZNX — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 21, 2026

Trayectoria en la Secretaría de Hacienda

Florencia Franco contaba con más de cuatro años dentro de la SHCP, donde inició como asesora del entonces titular, Rogelio Ramírez de la O.

En la actual administración encabezada por Édgar Amador Zamora, se desempeñaba como directora general de coordinación, cargo de alto nivel dentro de la estructura de la dependencia.

La funcionaria es abogada por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas.

Ingresos y declaración patrimonial

De acuerdo con su más reciente declaración patrimonial pública, Franco Fernández reportó una percepción neta anual de 1,531,984 pesos, correspondiente a su función dentro de la Secretaría de Hacienda.

La salida de la funcionaria ocurrió horas después de que la SHCP entregara al Congreso de la Unión los PreCriterios Generales de Política Económica 2027, documento que establece un panorama preliminar sobre las metas del gobierno federal en materia de ingresos, gasto y crecimiento.

Este informe es clave para la elaboración del paquete económico del próximo año, por lo que la renuncia se dio en un momento relevante dentro del calendario financiero del gobierno federal.