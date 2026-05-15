Decomisan 13 paquetes de cocaína que flotaban cerca de Oaxaca

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, lograron asegurar los paquetes durante recorridos de vigilancia marítima.

Autoridades federales lograron este miércoles incautar 13 paquetes con presunta cocaína mientras flotaban cerca de las costas de Oaxaca.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer el aseguramiento de dichas drogas, las cuales fueron encontradas junto con un bulto a 248 millas náuticas al suroeste del municipio de Huatulco.

Como parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca.



Este evento se suma a las… pic.twitter.com/r3gcJm7vYe — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, lograron asegurar los paquetes durante recorridos de vigilancia marítima.

Estos objetos asegurados fueron trasladados al puerto, para posteriormente ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Dichas acciones se realizan para inhibir el trasiego de drogas por rutas marítimas provenientes de Sudamérica hacia costas mexicanas y Centroamérica.

Este evento se suma a las más de 65 toneladas de cocaína aseguradas en la mar en la presente administración, con lo que se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles.

Decomisan metanfetamina escondida en dulces en Morelia

Fuerzas federales aseguraron dos kilogramos de metanfetamina ocultos en paquetes de dulces dentro de una empresa de paquetería en Morelia, Michoacán, como parte de operativos de inspección para frenar el tráfico de drogas mediante servicios de mensajería.

El decomiso fue resultado de una acción coordinada entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el Gabinete de Seguridad federal.