Decomisan metanfetamina escondida en dulces en Morelia

Fuerzas federales aseguraron dos kilos de droga ocultos en paquetes de golosinas dentro de una empresa de mensajería en Michoacán, con apoyo de binomios caninos

Fuerzas federales aseguraron dos kilogramos de metanfetamina ocultos en paquetes de dulces dentro de una empresa de paquetería en Morelia, Michoacán, como parte de operativos de inspección para frenar el tráfico de drogas mediante servicios de mensajería.

El decomiso fue resultado de una acción coordinada entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el Gabinete de Seguridad federal.

Binomio canino detectó cargamento sospechoso

Las autoridades detallaron que durante inspecciones aleatorias en distintas áreas de la empresa de mensajería, un binomio canino especializado en detección de narcóticos realizó un marcaje positivo sobre varios paquetes de dulces comprimidos.

En Michoacán, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y @SSPCMexico, con apoyo de un binomio canino adiestrado para la detección de narcóticos, aseguraron 2 kilos de metanfetamina ocultos en cajas de dulces en una empresa de mensajería.



Resultado de… pic.twitter.com/nsyZk4f4Nm — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

Tras una revisión más exhaustiva, los agentes encontraron en el interior de las cajas cuatro paquetes de plástico que contenían una sustancia con características similares a la metanfetamina.

El peso total de la droga decomisada fue de aproximadamente dos kilogramos.

El hallazgo evidencia el uso de envolturas comerciales y productos aparentemente inofensivos como método para intentar evadir controles de seguridad en empresas de transporte y mensajería.

Las autoridades señalaron que este tipo de estrategias representa un desafío constante para las corporaciones de seguridad, por lo que se han reforzado mecanismos de revisión en centros logísticos.

Droga quedó bajo resguardo ministerial

La metanfetamina asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del envío y determinar el origen y destino del cargamento.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el narcotráfico, impedir el contrabando de sustancias ilícitas y proteger a la población.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de actuar de manera coordinada para inhibir el contrabando de drogas, fortalecer los controles en empresas de mensajería y proteger la salud de la población”, señalaron autoridades federales.