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Dan de alta a nueve lesionados tra riña en penal de Sinaloa

Por: Fernanda Izaguirre

09 Octubre 2026, 15:35

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La dependencia estatal informó sobre la evolución médica de los heridos registrados durante los incidentes en el centro de Mazatlán.

Dan de alta a nueve lesionados tra riña en penal de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE) emitió una actualización informativa sobre los hechos registrados el jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la dependencia estatal, nueve Personas Privadas de la Libertad (PPL) que habían resultado lesionadas durante los incidentes ya fueron dadas de alta médica al presentar una evolución favorable en su estado de salud. En tanto, el resto de los heridos permanece hospitalizado recibiendo la atención médica correspondiente.

Como parte de los protocolos de seguridad implementados tras el suceso donde 10 personas murieron, entre ellas un menor de edad, y 16 más resultaron lesionadas, las autoridades informaron que las visitas familiares se encuentran temporalmente restringidas. Esto se debe a que se lleva a cabo un operativo de revisión exhaustiva en el interior del penal, el cual, precisaron, se realiza con apego a los Derechos Humanos para salvaguardar la integridad de los internos.

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Ante esta situación, la SSPE hizo un llamado urgente a los familiares de los reclusos para que eviten acudir a las instalaciones penitenciarias mientras concluyen los trabajos.

Actualmente, elementos del Grupo Interinstitucional se mantienen desplegados en el penal para garantizar el orden, al tiempo que se colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, debido a que el día de hoy se presentó nuevamente una riña donde murieron dos personas más.

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