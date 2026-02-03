Cuántos Frentes Fríos faltan en 2026; esta cantidad habrá por mes

El SMN prevé más eventos de bajas temperaturas en los próximos meses, con descensos térmicos, vientos y heladas en varias regiones del país

La temporada de bajas temperaturas en México continúa activa y todavía no se acerca a su conclusión. De acuerdo con el monitoreo oficial, se prevé la llegada de más frentes fríos durante varios meses del 2026, lo que mantiene la posibilidad de descensos térmicos, heladas y vientos fuertes en distintas regiones del país.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la temporada oficial de frentes fríos en México se extiende de septiembre a mayo. Esto significa que aún restan poco más de cuatro meses en los que estos sistemas pueden afectar el territorio nacional.

¿Cuántos frentes fríos se registran cada año en México?

Las autoridades federales coinciden en que la frecuencia, intensidad y duración de los frentes fríos es variable. Factores como la circulación atmosférica, la temperatura del océano y la presencia de masas polares influyen directamente en su comportamiento.

En promedio, en México se registran alrededor de 58 frentes fríos al año, aunque esta cifra puede aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones climáticas de cada temporada. Para el periodo 2025-2026, el SMN pronosticó desde el año pasado entre 48 y 50 eventos asociados a las bajas temperaturas.

La distribución mensual estimada de estos frentes fríos es la siguiente:

Septiembre 2025: 5

5 Octubre 2025: 5

5 Noviembre 2025: 6

6 Diciembre 2025: 7

7 Enero 2026: 6

6 Febrero 2026: 5

5 Marzo 2026: 6

6 Abril 2026: 5

5 Mayo 2026: 3

¿Cuántos frentes fríos faltan antes de que termine el invierno?

Hasta el 02 de febrero, se han contabilizado 32 frentes fríos en el país. Con base en el pronóstico estacional, esto indica que aún faltarían aproximadamente 16 frentes fríos por registrarse hasta el mes de mayo.

No obstante, Conagua y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han señalado que estos pronósticos pueden modificarse. Un ejemplo fue el ingreso del primer frente frío a finales de agosto de 2025, antes de la fecha oficial, así como el registro de 25 frentes fríos en diciembre, dos más de los inicialmente previstos.

Durante enero de 2026 se registraron los seis frentes fríos esperados, por lo cual en febrero también puede cumplirse el pronóstico del SMN, aunque cabe resaltar, está sujeto a variar.

¿Qué es un frente frío y por qué provoca bajas temperaturas?

Un frente frío se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con una masa de aire caliente. Debido a su mayor densidad, el aire frío se introduce por debajo del aire caliente, generando inestabilidad atmosférica.

Este proceso puede provocar descensos bruscos de temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje elevado, nubosidad abundante y lloviznas. La mayoría de estos sistemas se originan cerca del polo norte y cruzan México del noroeste al sureste, con una duración aproximada de tres a siete días.