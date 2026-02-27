Conoce cuándo salen de vacaciones los alumnos de la SEP este 2026

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria dejarán de asistir a clases por Semana Santa. Planifica tus días de descanso y actividades familiares.

Un nuevo periodo de descanso se aproxima para millones de estudiantes en México. Si te preguntas cuándo salen de vacaciones los alumnos de la SEP, aquí te explicamos las fechas oficiales, cuántos días durará el receso y cuándo regresan a clases los estudiantes de educación básica.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo 2025–2026 contempla un periodo vacacional en marzo y abril que incluye Consejo Técnico Escolar y las vacaciones de Semana Santa 2026.

¿Cuándo inician las vacaciones de marzo 2026 según la SEP?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria dejarán de asistir a clases a partir del viernes 27 de marzo de 2026, fecha en la que se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE) en todos los planteles públicos y privados incorporados a la SEP.

Aunque el CTE es una actividad para el personal docente, para los estudiantes representa el inicio de un periodo sin clases. Desde ese día ya no deberán acudir a sus escuelas.

¿Cuántos días duran las vacaciones de Semana Santa 2026?

El periodo vacacional de Semana Santa para educación básica tendrá una duración de dos semanas.

Si se considera el día sin clases del 27 de marzo, los estudiantes descansarán desde el 27 de marzo hasta el 12 de abril de 2026.

En total, serán 17 días consecutivos sin clases, contemplando fines de semana y el día de Consejo Técnico Escolar.

El regreso a las aulas está programado para el lunes 13 de abril de 2026, fecha en la que continuará el ciclo escolar rumbo a su recta final.

Días festivos y descansos después de Semana Santa 2026

Una vez concluido el periodo vacacional, aún quedarán algunos días oficiales sin clases en el calendario 2025–2026 para educación básica:

1 de mayo , por el Día del Trabajo.

, por el Día del Trabajo. 5 de mayo , por la Batalla de Puebla.

, por la Batalla de Puebla. 15 de mayo , por el Día del Maestro.

, por el Día del Maestro. 29 de mayo , por Consejo Técnico Escolar.

, por Consejo Técnico Escolar. 26 de junio , por Consejo Técnico Escolar.

, por Consejo Técnico Escolar. 3 de julio, por registro de calificaciones.

Calendario escolar SEP 2025–2026: lo que deben saber padres y alumnos

El calendario oficial aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. Cada plantel debe respetar las fechas establecidas por la SEP, por lo que el periodo vacacional es el mismo en todo el país, salvo disposiciones locales extraordinarias.

Si estás organizando viajes o actividades familiares, ya puedes tomar en cuenta que las vacaciones de marzo y abril 2026 inician el 27 de marzo y concluyen el 12 de abril, con regreso a clases el 13 de abril.

Así, millones de niñas, niños y adolescentes tendrán su siguiente periodo largo de descanso antes del cierre del ciclo escolar 2025–2026.