Cuándo empieza y termina la Cuaresma 2026 | Guía completa

Descubre el origen de la Cuaresma, los 40 días de preparación, los domingos importantes y cómo vivir este tiempo de reflexión espiritual

La Cuaresma es, en el corazón del cristianismo, un periodo litúrgico intenso de preparación para la celebración más importante de esta fe: la Pascua, o Domingo de la Resurrección. Este tiempo es un camino de introspección, penitencia y cambio interior que los creyentes viven cada año con una mezcla de tradición, simbología y sentido espiritual profundo.

En 2026, la Cuaresma en la Iglesia católica inicia el 18 de febrero, conocido como Miércoles de Ceniza, y concluye el 2 de abril, Jueves Santo, justo antes de la Misa de la Cena del Señor que abre el Triduo Pascual. Estos cuarenta días, aunque estrictamente no se cuentan los domingos en el conteo tradicional de penitencia, evocan un tiempo de prueba y preparación espiritual que tiene profundas raíces bíblicas y culturales.

¿Por qué la Cuaresma dura 40 días?

El número cuarenta es recurrente en las Escrituras y se asocia con etapas decisivas de purificación y revelación. Jesús mismo pasó cuarenta días en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su ministerio público, y ese acto es motivo y modelo para la Cuaresma.

Igualmente, eventos como los cuarenta días del Diluvio Universal o los cuarenta años del pueblo de Israel en el desierto son referencias que han impregnado la espiritualidad de este tiempo.

El inicio, el Miércoles de Ceniza, es también simbólico y ritual: en muchas iglesias se impone ceniza en la frente de los fieles con palabras que invitan a la humildad y al cambio interior. Esa ceniza (procedente de ramas bendecidas del año anterior) recuerda la fragilidad de la vida humana y la invitación a volver al centro de la existencia espiritual.

¿Cuáles son los pilares espirituales que se practican en Cuaresma?

Durante la Cuaresma, los cristianos son llamados a tres pilares espirituales: oración, ayuno y limosna. La oración para escuchar y meditar la Palabra; el ayuno o la renuncia a determinadas comodidades para descubrir discernimiento y libertad interior; y la limosna como gesto de solidaridad y entrega al otro.

Estos actos formativos buscan desprender el corazón de lo superfluo y orientar la vida hacia valores que trascienden lo material.

Alimentos se deben evitar y tradiciones que siguen los católicos

Un aspecto visible de la Cuaresma es la abstención de ciertos alimentos en días señalados, especialmente la carne en días como el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma, tradición que ha acompañado a los fieles por siglos como signo de penitencia y recuerdo del sacrificio. Aunque estas prácticas varían en intensidad y profundidad entre creyentes, su significado apunta a la renuncia a lo fácil y al deseo de crecimiento interior.

Qué representan los domingos de Cuaresma

Durante este tiempo también se marcan cinco domingos que estructuran el camino cuaresmal (22 de febrero, 1, 8, 15 y 22 de marzo), preludio a la Semana Santa. Cada uno de estos domingos está teñido de lecturas y reflexiones que invitan a la conversión, al perdón y a ponderar el misterio de la Pasión de Cristo.

Este es el verdadero significado de la Cuaresma para los creyentes

Para alguien que observa desde fuera de la fe, la Cuaresma puede parecer una tradición antigua; pero para quienes la viven, es un tiempo profundo de transformación personal. Más allá de ritos o disciplinas, es una llamada a examinar la propia vida, confrontar lo que impide crecer y abrir el corazón a una realidad espiritual que enlaza la vida con la muerte y, finalmente, con la esperanza de la resurrección que se celebra en la Pascua.