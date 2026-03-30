Confirman que ADN no identifica restos hallados por Ceci Flores

Los estudios genéticos de huesos localizados en Hermosillo no han permitido confirmar si pertenecen a su hijo Marco Antonio; familia espera nuevos resultados.

Ceci Flores, madre buscadora en Sonora, informó que los primeros análisis genéticos realizados a restos localizados en Hermosillo no han arrojado resultados positivos que permitan confirmar la identidad de su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.

¿Qué se sabe sobre los restos encontrados en Hermosillo?

La activista detalló que el hallazgo ocurrió el 24 de marzo en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, durante un cateo realizado por autoridades estatales. Conforme al protocolo, los restos fueron enviados a pruebas de ADN para determinar si existe coincidencia genética con su familia.

Tras reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con personal especializado en genética y servicios periciales, se le informó a la familia sobre el proceso de identificación en curso.

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¿Por qué no hay resultados concluyentes de ADN?

De acuerdo con las autoridades, las condiciones en las que fueron encontrados los restos han complicado la obtención de un perfil genético claro. El tiempo que permanecieron expuestos ha afectado la calidad del material biológico necesario para realizar comparaciones concluyentes.

Hasta ahora, los estudios no han logrado confirmar de manera oficial la identidad de los restos, aunque se mantiene la posibilidad de que correspondan a Marco Antonio.

¿Cuánto tiempo tardarán los resultados definitivos?

El proceso científico de identificación requiere tiempo, precisión y análisis detallado. Según lo informado por las autoridades, los resultados podrían tardar algunos días más, mientras se continúan los estudios necesarios para obtener un perfil genético confiable.

La familia permanece a la espera de una respuesta que permita tener certeza sobre la identidad de los restos y, en caso de confirmarse, poder dar una sepultura digna.

Familia pide respeto y seguirá informando avances

En su mensaje, Ceci Flores agradeció la comprensión, el respeto y la solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación ante la situación que atraviesan.

Asimismo, aseguró que continuarán informando conforme las autoridades proporcionen avances oficiales sobre el caso.