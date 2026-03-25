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Afirma Ceci Flores haber encontrado restos de su hijo en Sonora

Por: Carlos Nava

24 Marzo 2026, 20:50

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Pese a la carga emocional, la activista señaló que el proceso legal y científico apenas inicia, pues todavía espera que una prueba de ADN confirme la identidad

Afirma Ceci Flores haber encontrado restos de su hijo en Sonora

Tras más de cinco años de una búsqueda incansable que dio origen a uno de los movimientos civiles más importantes de todo México, la activista Cecilia Patricia Flores Armenta informó este martes que halló restos óseos que, de forma preliminar, podrían corresponder a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.

El hallazgo se registró en las inmediaciones del kilómetro 46 de la Carretera 26, en el municipio de Hermosillo, donde la presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora encabezó una nueva jornada de rastreo que culminó con la localización de fragmentos óseos esparcidos en la zona.

Un hallazgo que el tiempo dispersó

De acuerdo con el testimonio de la activista, la recuperación de los restos ha sido compleja debido a que se encontraban dispersos en el terreno, lo cual le atribuyó al paso del tiempo y a factores naturales tras los años transcurridos desde la desaparición.

"He encontrado huesos dispersos en todo este lugar. El cuerpo de mi hijo no está completo", expresó conmovida ante los medios.

La fundadora del colectivo lamentó profundamente las condiciones del hallazgo, señalando el dolor que representa para una madre recibir restos incompletos después de media década de lucha.

"Creo que, por lo mínimo, merecía encontrar un cuerpo completo. Pero lamentablemente no es así", añadió.

El origen de una lucha colectiva

La desaparición de Marco Antonio Sauceda Rocha ocurrió el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, presuntamente a manos de un grupo armado.

Este suceso fue el detonante que llevó a Ceci Flores a fundar el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, organización que hoy agrupa a cientos de familias con personas desaparecidas.

Pese a la carga emocional, la activista fue clara en señalar que el proceso legal y científico apenas comienza, pues la identidad no podrá confirmarse hasta que se realicen las pruebas de ADN correspondientes por parte de las autoridades forenses.

"Lo único que quiero es una prueba de ADN que me confirme que sí es mi hijo", puntualizó.

Por el momento, la zona permanece bajo el resguardo de las autoridades para el procesamiento de la escena, mientras la activista espera los resultados científicos que pongan fin a la incertidumbre sobre el paradero de Marco Antonio.

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