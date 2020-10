Con 6 votos a favor, la SCJN declara constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes

La Suprema Corte de Justicia de México declaró este jueves constitucional la consulta popular propuesta por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para decidir si se enjuicia por corrupción a cinco expresidentes del país

01/10/2020 | 13:49 | Luz Camacho

MÉXICO.- En una sesión virtual por la pandemia de COVID-19 y en una ajustada votación, seis magistrados defendieron la constitucionalidad de la consulta y cinco la consideraron inconstitucional, si bien acordaron revisar la pregunta de dicho referendo.

López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción de los gobiernos anteriores, envió al Senado la iniciativa para que los ciudadanos elijan si el actual Gobierno debe investigar y, en su caso, llevar a juicio a los expresidentes.

Aunque el mandatario es el principal promotor de esta consulta, apoyada por unos dos millones de firmas ciudadanas, López Obrador dijo que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la "venganza".

Al iniciar la sesión remota, el ministro Luis María Aguilar se presentó en contra de esta consulta al explicar que los derechos humanos no son elegibles, por lo que detalló que la consulta es violatoria del principio de igualdad ya que no se establece por qué a unas personas se les debe enjuiciar (en este caso a los expresidentes) y a otras personas no.

Por su parte, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, uno de los principales detractores de la iniciativa de López Obrador, anunció su voto en favor de dicho ejercicio y en contra de un proyecto que propone rechazarla.

Arturo Zaldívar resaltó la importancia de las consultas ciudadanas para establecer la democracia participativa, por lo que destacó "no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino un puente" para que las personas puedan intervenir en las decisiones trascendentales.

"El proyecto que presenté, concluye que la materia de la consulta es inconstitucional, pues en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada qué ver con si debe investigarse a los expresidentes", enfatizó el ministro ponente.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fija su posicionamiento y dijo que no consideraba que la pregunta tenga un elemento de política criminal.

Ortiz Mena pide replantear la interpretación de la materia de la consulta para que proceda, de lo contrario votará a favor del proyecto y en contra de la consulta.

La ministra Margarita Ríos Farjat por su parte se pronuncia en contra el proyecto y a favor de la consulta popular.

En tanto la ministra Yasmin Esquivel también se pronuncia en contra del proyecto y a favor de la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

El ministro Alberto Pérez Deyán va en contra del proyecto y a favor de que la Corte modifique la pregunta de la consulta.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señala que coincide con la inconstitucionalidad de la consulta y que debe replantearse la pregunta para que no exceda los derechos constitucionales y humanos.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no define su voto.

Para el ministro Javier Layne Potisek, la consulta es inconstitucional.

El ministro Fernando Franco González Salas anuncia su voto a favor del proyecto y va en contra de la consulta.

La ministra Norma Piña dice que la materia de la pregunta es inconstitucional y anuncia su voto en contra de la consulta.