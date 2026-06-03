CNTE acepta mesa de diálogo con SEP y Gobernación

La CNTE acordó asistir a una mesa de diálogo con autoridades federales, sin suspender las movilizaciones que mantiene en la Ciudad de México

Tras más de cinco horas de deliberaciones en su Asamblea Nacional Representativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptó la invitación del Gobierno Federal para sostener una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

La reunión fue programada para las 10:00 horas del 2 de junio de 2026 en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde la Comisión Única de Negociaciones del magisterio disidente expondrá las demandas que han motivado la actual huelga nacional.

Antes del encuentro, la organización anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre el estado de las movilizaciones y los acuerdos alcanzados durante sus sesiones internas.

“Compartiremos información relevante sobre el desarrollo de la Huelga Nacional y la jornada de lucha de la CNTE”, señaló el organismo mediante un comunicado.

Mantendrán bloqueos durante la audiencia

A pesar de aceptar el diálogo con las autoridades federales, la Coordinadora informó que continuará con sus acciones de protesta mientras se desarrolla la reunión.

Entre las medidas acordadas se encuentra un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre la Torre del Caballito y Circuito Interior, una de las principales vialidades de la capital del país.

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Además, la CNTE reiteró el llamado a construir un frente común con otros movimientos sociales y organizaciones civiles para fortalecer las exigencias planteadas por el magisterio disidente.

Protestas escalan en el marco del Mundial 2026

La jornada de negociación ocurre un día después de una movilización que reunió a maestros provenientes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Baja California, Zacatecas y la Ciudad de México.

Los contingentes se concentraron en el Ángel de la Independencia y marcharon por Paseo de la Reforma con la consigna de manifestarse en contra de la realización del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posteriormente avanzaron hacia la calle 20 de Noviembre con la intención de ingresar al Zócalo capitalino, donde se instala la sede del Fan Fest del torneo internacional.

Al encontrar un cerco metálico y un operativo de seguridad, algunos manifestantes intentaron derribar las barreras utilizando palos, tubos, martillos, marros y cohetones.

Los participantes denunciaron actos de represión y el uso de gas lacrimógeno por parte de las autoridades. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública rechazó dichas acusaciones y aseguró que no utilizó gases, balas de goma ni petardos durante el operativo.

La dependencia sostuvo que los artefactos explosivos empleados durante los enfrentamientos fueron lanzados por los propios manifestantes.

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