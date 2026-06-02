CNTE inicia paro nacional este lunes y busca llegar al Zócalo

Miles de docentes marcharán en la capital y realizarán bloqueos en varios estados para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE y mejoras salariales

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciarán este lunes una huelga nacional con movilizaciones en la Ciudad de México y diversos estados del país para exigir respuestas a su pliego de demandas laborales y sindicales.

La jornada de protesta arrancará con una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde el magisterio disidente pretende instalar un plantón permanente como parte de las acciones de presión dirigidas al Gobierno federal.

Sin embargo, el acceso a la Plaza de la Constitución enfrenta restricciones debido a los preparativos relacionados con actividades del Mundial de Futbol 2026, incluido el Fan Fest de la FIFA, por lo que la zona permanece resguardada con vallas metálicas y elementos de seguridad.

Entre las principales demandas de la CNTE se encuentra la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las exigencias históricas del movimiento magisterial.

Asimismo, reclaman la eliminación de la reforma educativa, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base y mayores garantías de democracia sindical.

Los docentes también demandan la reinstalación de maestros cesados, reparación del daño a profesores afectados durante movilizaciones recientes en Oaxaca y el fortalecimiento de los derechos laborales del sector educativo.

Advierten posibles protestas durante el Mundial

Dirigentes de la Coordinadora señalaron que las movilizaciones podrían extenderse durante las próximas semanas si no se establece una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y no se registran avances en sus demandas.

Incluso, líderes sindicales no descartaron aprovechar el contexto del Mundial de Futbol para visibilizar sus exigencias en caso de que el conflicto permanezca sin solución una vez iniciada la justa deportiva.

Filiberto Frausto, dirigente de la Sección 34 de Zacatecas, advirtió que el movimiento podría endurecer sus acciones si no existen respuestas concretas en torno a la abrogación de la Ley del ISSSTE.

Bloqueos y suspensión de clases en varios estados

Además de las movilizaciones en la capital del país, la CNTE prevé bloqueos y manifestaciones en entidades como Yucatán, Durango, Tabasco, Puebla, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y Chihuahua.

La organización también confirmó la suspensión de actividades escolares en diversos planteles de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Baja California e Hidalgo, donde miles de docentes participarán en el paro nacional.

El secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, acusó a las autoridades federales y capitalinas de priorizar la organización de actividades relacionadas con el Mundial por encima de las demandas del magisterio.

El dirigente sostuvo que el cierre y resguardo del Zócalo representan un obstáculo para el ejercicio del derecho a la protesta y reiteró que los maestros buscarán instalar su campamento en la principal plaza pública del país.

Sheinbaum ofrece atender demandas viables de la CNTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno mantendrá abiertas las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y buscará dar respuesta a aquellas demandas que resulten viables desde el punto de vista presupuestal y administrativo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que existen planteamientos del magisterio que requieren atención, aunque aclaró que no todas las exigencias pueden ser cubiertas debido a las limitaciones financieras del Estado.

“Con diálogo vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite cubrir en su totalidad, pero existen otras sobre las que sí podemos avanzar”, señaló.

Sheinbaum explicó que las conversaciones con la CNTE continúan a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, dependencias encargadas de conducir las mesas de negociación con los representantes sindicales.

La presidenta indicó que, hasta el fin de semana, los encuentros se habían desarrollado principalmente con integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, una de las más representativas dentro del movimiento magisterial.

Asimismo, señaló que una parte importante de los docentes de esa entidad permanece en sus comunidades de origen y que solo una fracción se encontraba participando en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México.