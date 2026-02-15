Claudia Sheinbaum descarta cambios en libros de la SEP

Los ajustes contemplados consisten en ampliar la presencia de mujeres en los contenidos históricos, con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se mantendrán sin modificaciones estructurales, pese a la controversia generada tras la salida de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos.

La mandataria subrayó que los contenidos actuales forman parte del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y reiteró que no está previsto alterar su enfoque pedagógico ni su estructura central.

Reafirman continuidad del modelo educativo

Durante un acto público en Tlaxcala, la presidenta de México sostuvo que los libros vigentes continuarán utilizándose en el sistema educativo nacional; además, señaló que estos materiales son parte del proyecto educativo impulsado en los últimos años y que su esencia permanecerá intacta.

Explicó que, en todo caso, los únicos ajustes contemplados consisten en ampliar la presencia de mujeres en los contenidos históricos, con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género y reconocer el papel de figuras femeninas en la construcción del país.

Contexto tras la salida de Marx Arriaga

La postura presidencial se dio luego de la salida de Marx Arriaga Navarro, quien se desempeñaba como director general de Materiales Educativos en la SEP y participó en el desarrollo de los nuevos libros de texto.

Tras su separación del cargo, surgieron declaraciones públicas en torno a posibles modificaciones a los materiales. Sin embargo, la titular del Ejecutivo federal aclaró que no habrá cambios de fondo en los libros distribuidos en las escuelas públicas del país.

Defensa de la Nueva Escuela Mexicana

Sheinbaum defendió la orientación de la Nueva Escuela Mexicana, al señalar que busca una formación integral, inclusiva y con enfoque social. Reiteró que el modelo educativo continuará aplicándose conforme a los lineamientos establecidos y que los libros actuales seguirán siendo la base del ciclo escolar.

Con esta declaración, el Gobierno federal busca dar certeza sobre la continuidad de la política educativa, en medio del debate público generado por los recientes movimientos internos en la Secretaría de Educación Pública.