SEP retira a Marx Arriaga como director de materiales educativos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) removió a Marx Arriaga Navarro de su cargo como director general de Materiales Educativos, en medio de una nueva polémica que vuelve a colocar en el centro del debate la elaboración de los libros de texto gratuitos en México.

SEP confirma cambio en la Dirección de Materiales Educativos

De acuerdo con la información oficial, la dependencia realizó una diligencia administrativa para notificar al funcionario sobre un cambio en la naturaleza de su plaza, lo que abre paso al nombramiento de un nuevo titular en el área encargada de diseñar y coordinar los materiales educativos que se distribuyen a nivel nacional.

La SEP sostuvo que el procedimiento se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente y negó que se tratara de un desalojo forzoso.

Arriaga denuncia irregularidades

Por su parte, Marx Arriaga afirmó que su salida fue ilegal y señaló que no había recibido un documento formal de despido al momento de la notificación. Además, denunció que hubo presencia de elementos de seguridad en las instalaciones, situación que calificó como una acción indebida.

El ahora exfuncionario aseguró que defenderá sus derechos laborales y reiteró que cualquier separación del cargo debe apegarse estrictamente a los procedimientos establecidos por la ley.

Un perfil clave en la política educativa reciente

Arriaga se desempeñó como uno de los principales responsables de la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, proyecto que generó amplio debate público por sus contenidos y enfoque pedagógico.

Durante su gestión, los materiales educativos estuvieron en el centro de discusiones políticas y académicas, lo que convirtió a la Dirección General de Materiales Educativos en una de las áreas más observadas dentro de la SEP.

Impacto y escenario abierto

La salida de Arriaga ocurre en un contexto de revisión y ajustes dentro del sector educativo federal. Analistas consideran que el relevo podría marcar una nueva etapa en la estrategia de producción y contenido de los libros escolares.

Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones en distintos sectores, en un momento en que la educación pública enfrenta retos clave en materia de cobertura, actualización curricular y confianza institucional.