Chofer de revolvedora enfrenta proceso por muerte en Interlomas

Carlos “N”, operador de una revolvedora de cemento involucrada en el accidente que provocó la muerte de una mujer en Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal su detención y determinó que deberá enfrentar el proceso mientras continúan las investigaciones sobre el accidente ocurrido el pasado 14 de agosto.

#Detenido



Elementos de la #FiscalíaEdoméx ingresaron a un sujeto identificado como Carlos “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, y quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio de una mujer ocurrido en el… pic.twitter.com/Ff175pYYKK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 18, 2026

¿Qué pasó en el accidente de Interlomas?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la revolvedora que conducía Carlos “N” habría golpeado una estructura utilizada para publicidad en las inmediaciones del Centro Comercial Paseo Interlomas.

Tras el impacto, la estructura publicitaria se desplomó sobre una camioneta que circulaba por la zona. Una mujer de 53 años quedó atrapada dentro del vehículo y murió en el lugar a consecuencia del impacto.

El accidente ocurrió en una zona de alta circulación vehicular, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

¿Qué medida cautelar recibió Carlos “N”?

El juez impuso al acusado la obligación de presentarse durante los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA).

Además, deberá entregar una garantía económica de 250 mil pesos mientras continúa el proceso judicial.

El plazo establecido para concluir la investigación complementaria es de dos meses, con fecha límite del 17 de octubre de 2026.

Podría enfrentar hasta 10 años de prisión

La Fiscalía mexiquense investiga a Carlos “N” por su probable participación en los delitos de homicidio culposo y daño en los bienes. De acuerdo con la información proporcionada, los delitos podrían alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión en caso de que sea declarado culpable.

El detenido fue capturado por policías municipales después del accidente y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el impacto y determinar las responsabilidades correspondientes.

Peritos de la Fiscalía participaron en las investigaciones realizadas en el lugar, mientras bomberos de Huixquilucan y policías municipales atendieron la emergencia y permanecieron en la zona durante los trabajos.

La Fiscalía ha señalado a Carlos “N” como probable responsable, por lo que debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.