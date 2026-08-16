Muere mujer tras caer pesada estructura sobre camioneta en Edomex

Imágenes difundidas por el C5 del Estado de México muestran el momento en que la estructura impacta de lleno al vehículo, provocando daños severos.

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Una mujer perdió la vida la mañana de este viernes luego de que una pesada estructura metálica se desplomara sobre la camioneta en la que viajaba cuando circulaba frente al centro comercial Paseo Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

El accidente quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió sobre la Vialidad de la Barranca, en las inmediaciones de Paseo Interlomas, cuando una estructura ubicada en la fachada del complejo comercial se vino abajo y cayó directamente sobre una camioneta blanca que transitaba por el lugar.

Las imágenes difundidas por el C5 del Estado de México muestran el momento en que varios trabajadores que realizaban labores en la zona corren para ponerse a salvo segundos antes del colapso. Instantes después, la estructura impacta de lleno al vehículo, provocando daños severos.

Versiones preliminares señalan que un camión revolvedora de concreto habría golpeado la estructura durante una maniobra, lo que ocasionó su desprendimiento y posterior caída sobre la vialidad.

No obstante, serán las autoridades las encargadas de determinar con precisión las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Al sitio acudieron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil y elementos de seguridad pública. Los equipos de emergencia realizaron maniobras para retirar los escombros y auxiliar a los ocupantes del vehículo; sin embargo, se confirmó el fallecimiento de una mujer que viajaba en la camioneta.

Algunos reportes indican que iba como copiloto, mientras que otros señalan que conducía la unidad.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales y el retiro de la estructura colapsada. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones correspondientes.

El percance también provocó afectaciones a la circulación vehicular. El C5 mexiquense reportó filas de vehículos de aproximadamente dos kilómetros sobre la Vialidad de la Barranca