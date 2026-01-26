Catean 24 inmuebles ligados a ‘el Botox’ en Michoacán

Autoridades catearon 24 inmuebles vinculados a ‘el Botox’ en Apatzingán; aseguraron droga, armas y documentos de un grupo criminal

Autoridades federales y estatales realizaron el cateo de al menos 24 inmuebles en el estado de Michoacán, presuntamente vinculados a César Alejandro N., alias ‘el Botox’, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Las movilizaciones se concentraron en la localidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, donde el presunto líder criminal fue detenido días atrás.

Delitos investigados

Los cateos se llevaron a cabo como parte de investigaciones por extorsión, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ilícitos presuntamente relacionados con las actividades de César Alejandro N.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron 116 bolsas con presunta metanfetamina, cinco bolsas con aparente mariguana, así como documentación personal y contable que pertenecería a Los Blancos de Troya.

Además, se decomisó un arma de fuego, 83 cartuchos calibre 7.62×39 milímetros, teléfonos celulares y dos radios de comunicación, indicios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que los cateos forman parte del seguimiento a los operativos que derivaron en la captura de ‘el Botox’ y se enmarcan en una estrategia conjunta para debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos que operan en la entidad.

Vinculan a proceso a ‘el Botox’

César Alejandro N. fue vinculado a proceso luego de que se reconociera como líder de Los Blancos de Troya, organización criminal dedicada, entre otros delitos, a la extorsión de productores limoneros en Michoacán.

El imputado será juzgado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Un juez le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano y otorgó seis meses para el cierre de la investigación complementaria.