Vinculan a proceso a 'El Botox' en penal del Altiplano

Un juez federal vinculó a proceso a César Alejandro 'N', alias 'El Botox', por delincuencia organizada y otros delitos; permanecerá en el penal del Altiplano

Un juez federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, vinculó a proceso a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, así como a sus escoltas, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia inicial se realizó de manera virtual este sábado 24 de enero de 2026, en los juzgados federales del Altiplano.

Durante la comparecencia, el imputado reconoció ser líder del grupo criminal conocido como “Los Blancos de Troya”, con operaciones en el estado de Michoacán.

Declaraciones ante el juez

Ante el juez federal Mario Elizondo, César Alejandro “N” afirmó que en la región operan diversas organizaciones criminales, entre ellas Los J. Múgica, Caballeros Templarios, Los Reyes, Los Viagras y el Cártel de la Virgen, y aseguró no cometer abusos contra la población.

El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó girar oficios a la Fiscalía General de la República para que “El Botox” y sus escoltas sean trasladados al penal del Altiplano con apoyo de fuerzas federales, debido al alto riesgo que representa el imputado.

Detención y acusaciones

César Alejandro “N” fue detenido el jueves 22 de enero de 2026 tras un operativo federal en el municipio de Buenavista, Michoacán, en el que participaron elementos de la SSPC, Sedena, Marina y autoridades estatales, sin que se reportaran personas heridas.

Las autoridades lo acusan de controlar la venta del limón amarillo en varias localidades de Michoacán y lo vinculan con extorsiones y homicidios, incluido el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025.