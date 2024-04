 Cartier se rinde y entrega aretes de lujo a joven tras error

Un reciente error en el sitio web de Cartier desató una controversia cuando un usuario de Twitter, identificado como @LordeDandy, reveló que había comprado dos pares de aretes a un precio considerablemente más bajo que el real. La marca, después de varios días de debate en redes sociales, finalmente aceptó entregar los artículos, pero ¿cómo se resolvió realmente el caso?

La famosa marca francesa de relojes y joyas, Cartier, se vio envuelta en una polémica reciente cuando el usuario de Twitter @LordeDandy compartió su experiencia de compra en la página web de la compañía. Según su publicación, había adquirido dos pares de aretes por un total de 474 pesos mexicanos, un precio muy por debajo del valor real de los productos.

El joven compartió capturas de pantalla que mostraban el precio original de cada par de aretes, que ascendía a 237 mil pesos mexicanos. Después de que el error se hiciera viral en redes sociales, Cartier se puso en contacto con @LordeDandy en múltiples ocasiones para resolver el problema de manera diferente, según afirmó el usuario.

Video y todo, hermoses pic.twitter.com/CG0ZAwd3u1 — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

Este fue el oficio prehecho que me hicieron, y con esto solitos se echaron de cabeza porque me dieron las pistas que me faltaban pic.twitter.com/DPqvFFp1k4 — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

Sin embargo, después de varios días de debate en línea, @LordeDandy anunció que Cartier finalmente había accedido a entregarle los aretes. Aunque no especificó si recibiría ambos pares o solo uno, el joven señaló que la marca estaba cumpliendo con su compromiso.

Es importante destacar que, según las capturas compartidas por @LordeDandy, solo tuvo que pagar 474 pesos por los dos pares de aretes, en lugar de los 474 mil pesos que habría sido el precio real. Sin embargo, en la actualidad, cada par se vende por 316 mil pesos mexicanos, lo que significa que el valor total de los dos pares de pendientes de oro rosa del modelo CLASH sería de 632 mil pesos mexicanos.

Desde que salió a la luz este incidente, las opiniones han polarizado a los internautas. Por un lado, hay quienes elogian la oportunidad de adquirir un artículo de lujo a un precio excepcional. Por otro lado, algunos, a menudo etiquetados como "Whitexicans" debido a su mayor poder adquisitivo, condenan la acción, argumentando que constituye un abuso por parte del comprador y que podría tener consecuencias negativas para el empleado encargado de fijar los precios en el sitio web.

Por su parte, @LordeDandy envió un mensaje a quienes lo criticaron por aprovechar el error en el sitio web de Cartier. "War is over. Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo", escribió el usuario en su cuenta de Twitter.

Andan de doble moralistas sacando el cobre dándose golpes de pecho con principios y ética y sale su lado más clasista a relucir, eso no es de muchos principios y ética como tanto se jactan. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

Comentarios