Capturan en CDMX al presunto homicida del regidor de Reynosa

La detención fue posible gracias al rastreo satelital del celular del funcionario, el cual había sido sustraído del departamento donde ocurrió el crimen

A solo 24 horas del hallazgo sin vida del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un joven de 20 años identificado como Yael “N”, señalado como uno de los probables responsables del homicidio.

La captura fue posible gracias al rastreo satelital del teléfono celular del funcionario, el cual había sido sustraído del departamento donde ocurrió el crimen.

El cuerpo del regidor, de 27 años, fue encontrado el pasado 7 de diciembre dentro de un departamento ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera.

De acuerdo con fuentes en Tamaulipas, el joven político habría sido ahorcado en el interior del inmueble. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

Videovigilancia y geolocalización, claves para la detención

Tras el hallazgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) revisaron las cámaras de seguridad del condominio, donde observaron que el regidor ingresó acompañado de dos personas. Ambos sujetos salieron después del lugar por separado, abordando un vehículo color gris.

El rastreo del celular del regidor permitió a los agentes detectar su señal aún activa. La geolocalización llevó a la policía hasta el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, donde se localizó el automóvil con las características reportadas.

El operativo se realizó el 8 de diciembre, logrando la detención de Yael “N”, a quien se le aseguraron:

31 bolsitas de marihuana y un kilogramo adicional de esta misma hierba.

Un empaque con sustancia similar al “cristal”.

Tres teléfonos celulares de alta gama, presuntamente propiedad del regidor.

Cuatro tarjetas bancarias de diferentes instituciones.

El vehículo gris con placas del Estado de México.

Líneas de investigación: posible robo y acompañantes en video

Brayan Nicolás Vicente Salinas era regidor número 14 del Ayuntamiento de Reynosa y se encontraba en la Ciudad de México tras asistir a la celebración por el séptimo aniversario del gobierno federal.

Peritos señalaron que el funcionario fue encontrado parcialmente desnudo, boca abajo y con huellas de asfixia, además de que había ropa en desorden y latas de cerveza en el sitio.

Estos elementos fortalecen la hipótesis de que pudo haber sido drogado por sus acompañantes para ser víctima de un robo.

Los videos de seguridad muestran a dos hombres ingresando con él al departamento con aparente confianza. La Fiscalía capitalina continúa la búsqueda del segundo implicado.

Situación legal del detenido

Yael “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para esclarecer completamente los hechos y capturar al segundo sujeto que aparece en las imágenes de videovigilancia.