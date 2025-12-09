Encuentran sin vida a regidor de Reynosa en departamento de Cdmx

Personal de limpieza que labora en el inmueble ubicado en Paseo de la Reforma fue el responsable de notificar sobre el deceso del funcionario municipal

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, fue encontrado sin vida dentro de un departamento de Ciudad de México.

De acuerdo con diversos medios, el personal de limpieza del inmueble ubicado en Paseo de la Reforma, fue el responsable de este hallazgo.

Autoridades de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades y definir las circunstancias de su deceso.

¿Quién es Bryan Vicente?

Vicente Salinas se desempeñaba como 14º regidor del partido Morena, además de ser residente de la Comisión de Género y Equidad en el Ayuntamiento.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, era reconocido por su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio.