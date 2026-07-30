Cae hombre con tonelada de droga oculta en huacales en Tabasco

Al revisarla, las autoridades identificaron 77 bolsas negras ocultas entre huacales de madera que contenían más de una tonelada de dicha droga

Autoridades federales dieron a conocer la captura de un hombre que transportaba una tonelada de marihuana oculta entre huacales de madera por calles del estado de Tabasco.

Esta captura se registró sobre la carretera Raudales Malpaso, en el municipio de Huimanguillo, donde efectuaron una revisión de rutina a un camión de carga.

En Tabasco, como parte de las labores de inspección y vigilancia en carreteras, elementos de @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico detuvieron a una persona y aseguraron más de una tonelada de marihuana oculta entre huacales de madera que eran… pic.twitter.com/75JlT8lXoS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 29, 2026 Al revisarla, las autoridades identificaron 77 bolsas negras ocultas entre huacales de madera que contenían un total de 1.225 toneladas de marihuana. En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tanto el detenido como la carga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Decomisan arsenal tras persecución de civiles armados en Parás Tras una persecución, elementos de Fuerza Civil y autoridades federales aseguraron un arsenal de armas de alto poder en el municipio de Parás. Fue sobre la carretera rumbo a Agualeguas donde los elementos de seguridad pública detectaron a delincuentes armados que viajaban a bordo de una camioneta sin placas de circulación. Aquí te presentamos la nota completa: Decomisan arsenal tras persecución de civiles armados en Parás