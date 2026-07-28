Decomisan arsenal tras persecución de civiles armados en Parás

Elementos de Seguridad Pública detectaron a presuntos delincuentes armados que viajaban en una camioneta sin placas sobre la carretera a Agualeguas.

Tras una persecución, elementos de Fuerza Civil y autoridades federales aseguraron un arsenal de armas de alto poder en el municipio de Parás.

Fue sobre la carretera rumbo a Agualeguas donde los elementos de seguridad pública detectaron a delincuentes armados que viajaban a bordo de una camioneta sin placas de circulación.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego mientras aceleraron su vehículo para escapar, desatando así una persecución.

Metros más adelante del punto donde fueron detectados, en una brecha conocida como El Tanque, los hombres abandonaron la unidad y lograron huir a pie.

En la camioneta se hallaron seis armas largas abastecidas y 60 cargadores para estas, así como municiones repartidas en dos mochilas y 48 cajas.

De igual forma, se decomisaron 21 ponchallantas y tres chalecos balísticos.

El aseguramiento se efectuó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.