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Decomisan arsenal tras persecución de civiles armados en Parás

Por: David Cázares

27 Julio 2026, 08:29

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Elementos de Seguridad Pública detectaron a presuntos delincuentes armados que viajaban en una camioneta sin placas sobre la carretera a Agualeguas.

Decomisan arsenal tras persecución de civiles armados en Parás
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Tras una persecución, elementos de Fuerza Civil y autoridades federales aseguraron un arsenal de armas de alto poder en el municipio de Parás.

Fue sobre la carretera rumbo a Agualeguas donde los elementos de seguridad pública detectaron a delincuentes armados que viajaban a bordo de una camioneta sin placas de circulación.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego mientras aceleraron su vehículo para escapar, desatando así una persecución.

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Metros más adelante del punto donde fueron detectados, en una brecha conocida como El Tanque, los hombres abandonaron la unidad y lograron huir a pie.

En la camioneta se hallaron seis armas largas abastecidas y 60 cargadores para estas, así como municiones repartidas en dos mochilas y 48 cajas.

De igual forma, se decomisaron 21 ponchallantas y tres chalecos balísticos.

El aseguramiento se efectuó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

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