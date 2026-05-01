Cae en Venezuela presunta feminicida de exreina Carolina Flores

La mujer permanece bajo resguardo de las autoridades venezolanas mientras se llevan a cabo los trámites legales para su extradición a México.

Una mujer fue detenida en Venezuela por su presunta participación en el feminicidio de su nuera, Carolina Flores, una joven de 27 años originaria de Baja California, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La detenida, identificada como Erika María "N", fue localizada y capturada con apoyo de autoridades de ambos países, luego de que se emitiera una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional.

Detenida en el extranjero y en espera de extradición

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la mujer permanece bajo resguardo de las autoridades venezolanas mientras se llevan a cabo los trámites legales para su extradición a México.

El crimen ocurrió el pasado 15 de abril en un domicilio ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, donde la víctima fue encontrada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza, según los primeros reportes.

Investigación bajo protocolo de feminicidio

Desde el inicio, el caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio, enfocando las indagatorias en la suegra de la víctima, señalada como presunta responsable directa tras los señalamientos del esposo de la joven.

Carolina Flores había sido reconocida en su estado natal como Miss Teen Universe Baja California 2017, lo que generó una fuerte reacción social tras su asesinato.

El caso provocó indignación y protestas tanto en la Ciudad de México como en Ensenada, donde familiares y ciudadanos exigieron justicia.