Señalan a suegra en feminicidio de exreina en CDMX

Aunque la indagatoria se encuentra en etapa inicial, el esposo de la víctima señaló como presunta responsable a su propia madre, identificada como Erika María N

La muerte de una mujer es investigada bajo el protocolo de feminicidio. Se trata de Carolina Flores, de 27 años y exreina de belleza originaria de Baja California, cuyo caso ha generado indignación y exige respuestas por parte de las autoridades.

El cuerpo de la víctima fue localizado el pasado 15 de abril dentro de una vivienda en la zona de Polanco, en Ciudad de México. Un día después, su esposo acudió ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

Líneas de investigación y principal sospechosa

La Fiscalía General de Justicia informó que desde el hallazgo se han llevado a cabo diversas diligencias, incluyendo peritajes, análisis de indicios y trabajos de campo con personal especializado, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Aunque la indagatoria se encuentra en etapa inicial, el esposo de la víctima señaló como presunta responsable a su propia madre, identificada como Erika María “N”. A partir de este señalamiento, se giró una orden de aprehensión en su contra.

De manera preliminar, se investiga la posible utilización de un arma de fuego calibre 9 milímetros en el crimen. Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos del ataque ni el paradero de la sospechosa.

Hallazgo y reacción de la familia

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue encontrada sin vida con una herida de bala en la cabeza dentro del domicilio donde ocurrieron los hechos.

Ante esta situación, la madre de Carolina —quien en 2017 fue coronada como Miss Teen Universe en Baja California— convocó a una manifestación pacífica en Ensenada, con el objetivo de exigir justicia y visibilizar el caso.

Autoridades y contexto nacional

El gobierno de Baja California expresó su condena por el asesinato y aseguró que brindará acompañamiento a la familia durante el proceso legal, el cual se desarrolla en la capital del país.