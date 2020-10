¿Buscas trabajo? Canadá ofrece vacante a mexicanos con sueldo de 46 mil pesos mensuales

No te preocupes si no tienes los conocimiento de inglés o francés ya que no es uno de los riquisitos

México.- ¿Buscas trabajo? Está podría ser tu oportunidad, pero no es cualquier vacante, ya que podrás laborar en Canadá y con un excelente sueldo.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Empleo, Canadá está en la búsqueda de mexicanos obreros de línea en el sector de reciclaje de caucho con un sueldo mensual de 46,720 pesos con un contrato de tres años.

Entre los requisitos que pide la empresa canadiense es que tengas una experiencia de 1 a 6 meses de experiencia, y no te preocupes si no hablas inglés ni francés ya que no es necesario para aplicar a la vacante.

Descripción de la ocupación

Aplicar agente desmoldante y limpiar los moldes de prensa,clasificar los tapetes, envolver e identificarlos

Examinar la calidad de las piezas,amarrar las paletas de carga e identificarlas.

Hacer mejoras que puedan mejorar el rendimiento del departamento de trabajo.

Poder manejar máquina elevadora y mini pala estilo BobCat (montacargas),Sentido lógico, analítico y puntual

La fecha de inicio de labores es hasta el 01 de Agosto del 2021, la empresa se encuentra en la ciudad de Saint-Georges en Quebec, Canadá.



El pago de la vivienda correrá a cargo del trabajador con un costo semanal de 51.33 dólares canadienses, $850 pesos semanales aproximadamente.

Por su parte, la empresa se encargará de pagar la transportación del empleado.

Solo hay 6 vacantes disponibles, si cumples con los requisitos y te gustaría aplicar con esta vacante, puedes ingresar al siguiente link: Portal del Empleo