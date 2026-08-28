Brindan protección a esposa de Farías Laguna tras denuncia

La Fiscalía de Sonora brindó este jueves protección a Mónica Gámez Grijalva, esposa del excontraalmirante Fernando Farías Laguna.

De acuerdo con la ficha de la dependencia estatal, esto se debe a que la esposa del acusado por huachicol fiscal denunció ante las autoridades un posible hostigamiento.

Brindará FGJES medidas de protección a Mónica Gámez tras denuncia por presunto seguimiento en Hermosillo



Hermosillo, Sonora; 27 de agosto de 2026.- En relación con lo manifestado en redes sociales por la señora Mónica Gámez Grijalva, quien informó haber sido seguida por un… pic.twitter.com/yYeD2p4drJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 27, 2026

A través de redes sociales, explicó que aparentemente fue seguida por un vehículo sospechoso cuando circulaba por las inmediaciones del municipio de Hermosillo.

Luego de interponer la denuncia, la Fiscalía Estatal dio a conocer que inició con las acciones correspondientes para abrir una carpeta de investigación, con el fin de esclarecer lo sucedido.

Esto sucede después de que su esposo, el excontraalmirante, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en una red de combustible ilícito, denominado "huachicol fiscal".

Procesan a Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal

El excontraalmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento, por su presunta participación en la red de huachicol fiscal investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución fue emitida este jueves por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, luego de una audiencia que comenzó el miércoles, se extendió durante varias horas y fue reanudada esta mañana después de un receso para definir la situación jurídica del exmando de la Marina.