Procesan a Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal

El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de combustibles

El excontraalmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento, por su presunta participación en la red de huachicol fiscal investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución fue emitida este jueves por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, luego de una audiencia que comenzó el miércoles, se extendió durante varias horas y fue reanudada esta mañana después de un receso para definir la situación jurídica del exmando de la Marina.

Con la decisión, Farías Laguna continuará en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La #FGR, en continuación de la audiencia inicial, llevó a proceso a Fernando “N”. El trabajo del Ministerio Público Federal, adscrito a #FEMDO, permitió formularle una imputación sólida ante la autoridad.



Más información ▶️ https://t.co/GR7d5iKcSa pic.twitter.com/G6SP5tK8n8 — FGR México (@FGRMexico) August 27, 2026 Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba con los que busca acreditar la probable participación de Farías Laguna en una organización dedicada presuntamente al contrabando y distribución ilegal de combustible. La jueza consideró que los elementos aportados por la Fiscalía son suficientes, en esta etapa del procedimiento, para abrir formalmente un proceso penal contra el excontraalmirante. La vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina su culpabilidad, sino que permite que la investigación continúe bajo control judicial. Defensa rechaza que encabezara una organización criminal La defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, sostuvo durante la audiencia que los elementos contenidos en la carpeta de investigación no acreditan que Farías Laguna haya encabezado la organización criminal que le atribuye la Fiscalía. Durante la diligencia, el propio excontraalmirante tomó la palabra y declaró ante la jueza como parte de los argumentos planteados durante la audiencia. El proceso se realizó a puerta cerrada. Desde la primera comparecencia, Ramírez de la Vega restringió el acceso de los medios de comunicación después de un debate entre la defensa y el Ministerio Público Federal. La representación de la Fiscalía argumentó que en la carpeta existen datos delicados relacionados con seguridad nacional. Esposa denuncia seguimiento y amenazas Mientras el proceso avanzaba, Mónica Gámez Grijalva, esposa de Farías Laguna, denunció que fue seguida por sujetos desconocidos en calles de Hermosillo, Sonora. En entrevista con un medio de comuniación, Gámez afirmó que teme por la integridad de su esposo, la suya y la de su familia. Según relató, se ha convertido en blanco de amenazas por exigir un juicio justo para el excontralmirante. Entre las advertencias que, aseguró, ha recibido está la posibilidad de que se abra una carpeta de investigación en su contra. La esposa del exmando naval ha cuestionado públicamente las acusaciones contra Farías y ha insistido en que se respete su derecho a la defensa y la presunción de inocencia. De Argentina al penal del Altiplano La resolución llega pocos días después de que Farías Laguna fuera trasladado a México tras permanecer alrededor de cuatro meses detenido en Argentina. El exmando naval fue llevado directamente al Altiplano después de su llegada al país la semana pasada, para quedar a disposición de la justicia federal. Su detención en Argentina ocurrió mientras era buscado por las autoridades mexicanas por su presunta relación con la investigación del llamado huachicol fiscal. El caso también alcanza a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece recluido en el Altiplano por la misma investigación.