Atacan Congreso de Jalisco durante protesta en Guadalajara

Autoridades investigan la participación de infiltrados tras el uso de bombas molotov y daños en inmuebles del centro histórico.

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Las protestas ciudadanas en Guadalajara por el abastecimiento de agua limpia continúan causando disturbios y, tras estas manifestaciones, un grupo de personas encapuchadas y ajenas a la manifestación pacífica lanzó bombas molotov y petardos contra edificios gubernamentales.

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El ataque provocó un incendio en la puerta principal del Congreso de Jalisco, además de daños materiales en el Palacio de Gobierno, donde se rompieron vidrios y se realizaron pintas.

Elementos de la policía estatal se desplegaron al interior de las sedes oficiales para resguardar las instalaciones y contener el avance de los inconformes tras la irrupción violenta en el centro de la ciudad.

Presuntas detenciones y versiones extraoficiales

De manera estrictamente extraoficial, ha trascendido la presunta captura de varias personas posiblemente vinculadas con las detonaciones de petardos y las agresiones registradas en el Congreso del Estado y zonas aledañas del Poder Judicial.

Mientras las autoridades locales informaron de forma preliminar sobre la detención de los presuntos responsables involucrados en los actos vandálicos, se indaga la participación de grupos infiltrados que habrían aprovechado la segunda marcha por el agua para desatar los disturbios y provocar daños al patrimonio histórico y gubernamental.