Vuelven a marchar en Guadalajara por agua limpia este domingo

El Gobierno estatal informó posteriormente de una investigación interna contra 17 policías, sin que ese procedimiento equivalga a sanciones ya determinadas

La exigencia de agua limpia en los hogares de Guadalajara y su zona metropolitana volvió a reunir a ciudadanos este domingo 18 de octubre, ahora acompañada de reclamos de justicia por las detenciones y agresiones denunciadas durante la protesta de una semana antes.

Cientos de personas comenzaron a concentrarse en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, para participar en la segunda movilización y avanzar hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco, en el Centro Histórico. Cerca del mediodía todavía no se contaba con una cifra definitiva de asistentes.

El reclamo por agua suma exigencias contra los abusos policiales

Los participantes demandan soluciones a los problemas de calidad y abastecimiento del agua, entre ellos los reportes de líquido turbio, malos olores y sedimentos que han generado inconformidad entre habitantes de la metrópoli.

A esas peticiones se suma la exigencia de justicia para las personas detenidas el 11 de octubre y sanciones contra los policías señalados por presuntos abusos.

Aquella movilización llegó hasta Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos, uso de gas lacrimógeno y chorros de agua, además de 39 detenciones reportadas por las autoridades.

Tras esos hechos, el gobernador Pablo Lemus reconoció deficiencias en el operativo, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas.

El Gobierno estatal informó posteriormente de una investigación interna contra 17 policías, sin que ese procedimiento equivalga a sanciones ya determinadas.

CNDH pide garantizar el derecho a manifestarse

Antes de la nueva protesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades de Jalisco y Guadalajara a proteger la libertad de expresión y manifestación, así como a evitar actuaciones de fuerza innecesaria.

El organismo también informó que abrió un expediente propio para investigar los hechos del domingo anterior, con la participación de un equipo multidisciplinario que incluye personal especializado en prevención de la tortura, atención a periodistas y defensores de derechos humanos, y áreas científicas y técnicas.

Para la jornada de este domingo, las autoridades anunciaron un operativo con un centro de mando, corporaciones de seguridad, Protección Civil y servicios médicos. También se previó el acompañamiento de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

El equipo de la CNDH, que permanece desde el día 13 en Guadalajara, continuará sus diligencias y estará atento de que en la megamarcha ciudadana contra la mala calidad del agua no se repitan hechos como los acontecidos el pasado día 11. #DefendemosAlPueblo https://t.co/PsItp6oBqi — CNDH en México (@CNDH) October 18, 2026 Aplican medidas preventivas en el Tren Ligero La convocatoria estableció la reunión a las 11:00 horas en el Parque Rojo, con salida prevista alrededor del mediodía hacia el Palacio de Gobierno. El destino anunciado cambió respecto a la marcha anterior, que concluyó frente a la residencia oficial del gobernador. Ante la movilización, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano anunció el cierre preventivo de los accesos a Guadalajara Centro, de la Línea 3, y Plaza Universidad, de la Línea 2. El aviso precisó que ambas líneas continuarían operando. Al corte de esta información, la jornada seguía en desarrollo, sin un balance definitivo de asistencia, conclusión del recorrido o posibles incidentes.