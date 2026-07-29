Aseguran más de una tonelada de cocaína en Chiapas tras captura

En este operativo se aseguraron 38 bultos con presunta cocaína, 33 bidones de aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron este martes más de una tonelada de cocaína, lo que derivó en la captura de tres personas cerca de las costas de Chiapas.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que este decomiso evitó que más de dos millones de dosis de droga se distribuyan por el territorio mexicano.

En Chiapas, elementos de @SEMAR_mx detuvieron a tres personas y aseguraron una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, con lo que se evitó que más de 2 millones de dosis de droga lleguen a las calles.



En la administración de la… pic.twitter.com/e1QrBnbDiq — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 28, 2026 En este operativo se aseguraron 38 bultos con presunta cocaína, 33 bidones de aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas. La afectación económica para las organizaciones criminales ronda entre los $249 millones de pesos. Con este decomiso suman más de 80 toneladas de cocaína aseguradas en costas mexicanas por la Secretaría de Marina. Incautan más de 3.7 millones de hidrocarburos en Reynosa Autoridades federales abrieron una carpeta de investigación tras asegurar más de 3.7 millones de hidrocarburos en un predio ubicado en el municipio de Reynosa. Esta incautación se dio en camino de tercer orden, denominado “Brecha El Becerro”, donde elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) junto con la Fiscalía General de la República (FGR) localizó un total de 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo. Aquí te presentamos la nota completa: Incautan más de 3.7 millones de hidrocarburos en Reynosa