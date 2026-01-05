Activan protocolos por descarrilamiento de tren en Sonora

Autoridades de Protección Civil de Nogales afirmaron que los protocolos de seguridad se activaron momentos después del impacto

Un tren se descarriló sobre el sector Agua Zarca durante la madrugada de este domingo, en el municipio de Nogales, Sonora.

Este incidente ocurrió alrededor de las 03:20 horas, cuando ocho vagones se salieron de las vías a la altura del kilómetro 21. Algunos de los vagones estaban vacíos, mientras que otros transportaban jarabe de maíz.

Elementos de Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, Agencia Ministerial de Investigación y la Guardia Nacional acudieron al lugar para realizar las indagatorias correspondientes.

Activan protocolos tras reporte del descarrilamiento

La coordinadora de Protección Civil de Nogales, Julia Guadalupe Ochoa mencionó que se activaron los protocolos de atención desde el momento del incidente, por lo que consideró que la situación estuvo bajo control.

En el lugar se observa como los restos de los vagones quedaron esparcidos en los alrededores, mientras que algunas de sus ruedas quedaron incrustradas sobre la vía. Algunos de los contenedores quedaron apilados por la fuerza del impacto, lo que generó alarma entre los habitantes.

Será la empresa Ferromex quien quede a cargo de las labores correspondientes.