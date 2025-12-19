Operativo vial por descarrilamiento de tren en Monterrey

Elementos de Tránsito de Monterrey llevan a cabo un operativo vial en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y Colón

Durante cuatro horas, el descarrilamiento de un vagón de ferrocarril, paralizó la avenida Venustiano Carranza.

El incidente ferroviario ocurrió a las cinco de la mañana del jueves sobre la vía a Tampico a la altura de la avenida Luis Mora y Ruiz Cortines.

Esto originó que unidades de carga y automóviles particulares quedarán detenidos.

Debido al descarrilamiento de uno de los vagones, las avenida Venustiano Carranza, Luis Mora y Colón se vieron colapsadas.

Elementos de tránsito de Monterrey, pusieron en marcha un operativo vial para dar fluidez a las vialidades.

Debido a que el ferrocarril quedó varado y obstruyó calles como Edison, Roble, Degollado, Capitan Lorenzo de Aguilar, Héroe de Nacozari y Artículo 123, fue necesario el desvío hacia otras arterias.

Choferes de camiones de carga que utilizan esta arteria para seguir por la avenida Colón hacia Santa Catarina, quedaron atrapados en esta situación.

Ante la problemática, algunos automovilistas que estaban sobre la avenida Venustiano Carranza se retornaron sobre la misma arteria.

Pero quienes se dirigían a su trabajo tuvieron que cruzar entre los vagones para poder seguir su camino.

Durante estas cuatro horas, hubo quienes cargaron su bicicleta para poder pasar entre la góndolas.

Finalmente, alrededor de las 09:40 horas, la anomalía fue resuelta y al moverse el tren, la vialidad comenzó a fluir.