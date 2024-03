 'Abuso de autoridad' en muerte de joven de Ayotzinapa: AMLO

El presidentede Andrés Manuel López Obrador, admitió este lunes que hubo un "abuso de autoridad" de policías de Guerrero que la semana pasada mataron a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, en medio de la tensión por las protestas por los 43 desaparecidos de esa escuela.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes. Ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, dijo.

El mandatario se refirió en su conferencia matutina a la muerte de un estudiante el jueves en un retén de la Policía de Guerrero, donde han crecido las manifestaciones porque López Obrador no ha resuelto el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en la zona en septiembre de 2014.

Aunque los oficiales habían afirmado que la víctima, de nombre Yanqui Kothan Gómez, y otro estudiante iban armados en un automóvil robado y dispararon a los agentes, el presidente ahora negó esa versión.

López Obrador aseguró que los tres policías que participaron "están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General de la República”, a la que pidió atraer el caso.

“Aprovecho para decir que lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos", comentó.

"No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho, y vamos a actuar”, prometió el mandatario sobre la muerte del estudiante.

