Abaten al 'R-5' tras posible enfrentamiento en Michoacán

Esto se debe a que se lleva a cabo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en la zona, así como en municipios colindantes al lugar de los hechos

Fuentes federales confirmaron este lunes que Luis Enrique Barragán Chávez, alias "R-5", identificado como segundo al mando de "Los Reyes" fue abatido durante un despliegue registrado en el municipio de Los Reyes, Michoacán.

Previamente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la operación durante una conferencia de prensa que se originó tras el enfrentamiento del grupo armado con autoridades.

"Es un operativo donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la

Fiscalía General de Justicia del Estado", confirmó el mandatario estatal.

El mandatario estatal afirmó que en este despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil.

Esto se debe a que se lleva a cabo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en la zona, así como en municipios colindantes al lugar de los hechos.

"Hay todo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en esta zona de Peribán, Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo, Cotija, en la región occidente, frontera con el Estado de Jalisco".

Ante los resultados, autoridades estatales confirmaron que los operativos continuarán en la zona.

El también conocido como "El Wicho" era requerido por las autoridades de los Estados Unidos, quienes ofrecían una recompensa de hasta $3 millones de dólares a quien brindara información que diera con su captura.

Se le acusaba del tráfico de metanfetaminas, fentanilo y armas, además de usar drones con explosivos y extorsionar a limoneros y aguacateros.

Reportan posible abatimiento de 'El R-5' en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán investiga el supuesto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho” o “El R-5”, identificado por autoridades como segundo al mando del Cártel de Los Reyes.