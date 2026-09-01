Reportan posible abatimiento de 'El R-5' en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán investiga el posible abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, 'El Güicho' o 'El R-5'

La Fiscalía General de Michoacán investiga el supuesto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho” o “El R-5”, identificado por autoridades como segundo al mando del Cártel de Los Reyes.

El reporte sobre su posible muerte fue recibido durante la madrugada de este lunes, luego de un operativo realizado por fuerzas especiales del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en distintos puntos del Valle de Los Reyes.

Tras conocer el reporte, un agente del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales iniciaron el traslado hacia el lugar señalado alrededor de las 6:00 horas.

La Fiscalía decidió esperar hasta las primeras horas del día debido al riesgo de que el personal pudiera ser confundido durante la madrugada con integrantes de un grupo criminal rival del Cártel de Los Reyes.

Hasta el momento, la autoridad estatal mantiene bajo investigación el reporte y será a partir de las diligencias periciales cuando pueda establecerse la identidad de la persona localizada y las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho.

“El R-5” era considerado segundo al mando

Luis Enrique Barragán era identificado como uno de los principales integrantes del Cártel de Los Reyes y ocupaba, de acuerdo con las autoridades, el segundo puesto dentro de la estructura de la organización.

Su relevancia habría aumentado después de la detención de Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringüa”, ocurrida el pasado 1 de agosto.

Tras esa captura, autoridades presumían que Barragán Chávez podría asumir el liderazgo total del grupo criminal que opera principalmente en el occidente de Michoacán, en la zona limítrofe con Jalisco.

Ambos tenían recompensas de Estados Unidos

La importancia de los dos integrantes también quedó reflejada en las recompensas ofrecidas por autoridades estadounidenses para obtener información que permitiera su captura.

Estados Unidos había ofrecido cinco millones de dólares por “Poncho La Quiringüa” y tres millones de dólares por “El R-5”.

Ambos fueron identificados además como antiguos integrantes de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán en 2014 para enfrentar al entonces grupo criminal dominante, Los Caballeros Templarios.